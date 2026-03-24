Où manger les meilleures pizzas à Lille ?

À Lille, la pizza est presque une religion. Entre traditions napolitaines, recettes familiales et créations modernes, certaines adresses mettent tout le monde d’accord ! Voici 5 pizzerias incontournables, plébiscitées par les Lillois.

1 – Origano

C’est l’adresse qui revient le plus souvent dans les recommandations ! Derrière le four, Francesco insuffle un vrai esprit sicilien fait de partage et de convivialité. La carte évolue au fil des saisons avec des créations originales et des produits bien sourcés. On y vient autant pour les pizzas que pour les antipasti et les desserts comme le tiramisu ou l’affogato ! L’accord mets-vins, avec des références italiennes et naturelles, fait aussi la différence.

Voir cette publication sur Instagram La pizza du chef, pleine de saveurs! 🍕☀️ Qui se laissera tenter? 🤗 On vous la conseille en terrasse elle n’en sera que meilleure 😉 C’est au 208 bis rue Solférino, Lille.".

Origano

208 bis Rue Solférino, 59000 Lille

Du mardi au vendredi : 12h – 14h30 / 18h45 – 22h30

Samedi : 18h45 – 22H30

2 – Papà Raffaele

Une référence de la pizza napolitaine à Lille. Cette adresse emblématique de la Papà Famiglia a même été reconnue parmi les meilleures pizzerias d’Europe par le guide 50 Top Pizza ! Ici, tout est dans le respect de la tradition. Pâte levée lentement, ingrédients DOP et cuisson dans un four à très haute température. Résultat : des pizzas moelleuses et bien équilibrées ! L’ambiance, vivante et animée, complète parfaitement l’expérience.

Voir cette publication sur Instagram papafamiglia le January 6, 2026: "Personne n’est préparé à ce qui arrive 👀 Pizza drama compte à rebours enclenché Dove ?".

Papà Raffaele

5 Rue Saint-Jacques, 59800 Lille

Du lundi au jeudi : 12h – 14h / 18h45 – 21h45

Vendredi : 12h – 14h / 19h – 23h

Samedi : 12h – 15h / 18h45 – 22h45

Dimanche : 12h – 14h / 18h45 – 21h45

3 – La Pazienza

Face à la Porte de Paris, cette pizzeria familiale mise sur la générosité et l’accueil. On a vraiment l’impression d’être reçu chez quelqu’un ! Les pizzas sont copieuses, travaillées avec soin et validées avant d’arriver à la carte. Mention spéciale pour les desserts maison, notamment le tiramisu et la sbriciolata, qui prolongent l’expérience italienne jusqu’au bout.

Voir cette publication sur Instagram Votre pépite du moment !🩷 Base blanche mozzarella fior di latte ✨ Gorgonzola ✨ Speck ✨ Poire✨ Confiture artisanale de poires Bio ✨ Noix ✨ Basilic 🌿

Tanto amore come sempre !❤️ 𝐋𝐚 𝐏𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚

📌16 Place Simon Vollant,59800 Lille

Téléphone 📞:0663886627

Site :www.lapazienza.fr".

La Pazienza

16 Pl. Simon Vollant, 59800 Lille

Du lundi au samedi : 12h – 14h

Du jeudi au samedi : 19h – 22h



4 – Domus Sicilia

À deux pas de Lille, cette adresse propose une cuisine italienne inspirée de la Sicile, portée par deux frères passionnés. Les pizzas à double fermentation sont particulièrement digestes et savoureuses. Mais la maison se distingue aussi par ses plats revisités et ses associations audacieuses ! Une adresse parfaite pour sortir des sentiers battus tout en restant dans une vraie tradition italienne.

Voir cette publication sur Instagram Se unisci un impasto perfetto con doppia fermentazione e degli ingredienti di qualità, quello che ne esce fuori è una pizza perfetta! #pizza #pizzalover #qualité

#dough #foodish #foodlover

#lillefood #pizzaparty

#biga #poolish 📍 120 Av. de la République, La Madeleine 🛎️Réservez (Lien en bio)".

Domus Sicilia

120 Av. de la République, 59110 La Madeleine

Du lundi au mardi : 12h – 14h

Du mercredi au vendredi : 12h – 14h / 19h – 22h

Samedi : 19h – 22h

5 – Squadra

Ambiance bord de mer italien en plein Lille ! Squadra joue la carte du dépaysement avec une atmosphère détendue et festive. Les pizzas napolitaines sont réalisées sur place avec une pâte fraîche et des recettes qui vont de la plus classique à des versions plus créatives comme celles à la truffe ou à la pistache. Idéal pour un repas entre amis, avec quelques spécialités à partager en entrée !

Voir cette publication sur Instagram L'hiver arrive ? On sort l'artillerie lourde (et gourmande) ! ❄️🔥 La Squadra a tranché : pour se réchauffer, il faut du généreux, du crémeux, du belissimo ! Découvrez les deux nouvelles stars qui débarquent sur la carte pour réconforter vos cœurs (et vos estomacs) déjà la carte et pour la rentrée e…

Squadra

612 Rue de la Chaude Rivière, 59800 Lille

Lundi : 12h – 14h30

Du mardi au jeudi : 12h – 14h30 / 19h – 22h30

Vendredi : 12h – 14h30 / 19h – 23h

Samedi : 19h – 23h