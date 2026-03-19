6 adresses où bruncher à Lille et bien commencer le week-end

À Lille, le brunch est presque une institution. Le week-end, les tables se remplissent vite et les assiettes débordent de pancakes, d’œufs pochés ou d’avocado toasts. Entre coffee shops inspirés de l’Australie, buffets à volonté ou adresses végétales, la capitale des Flandres regorge de spots gourmands pour prendre son temps le matin ! Voici 6 lieux très appréciés des Lillois pour savourer un bon brunch en ville.

Les brunchs gourmands et créatifs

1. Tu Brilles

Installé dans le quartier Gambetta, Tu Brilles est devenu en peu de temps une référence du brunch à Lille. L’adresse mélange les influences et revisite les classiques avec une touche personnelle inspirée des cuisines américaine, algérienne ou encore égyptienne.

Ici, pas de formule fixe. Le brunch se compose à la carte avec des assiettes généreuses : avocado toasts, eggs benedict, bowls bien garnis ou encore gaufres au poulet frit. Côté sucré, les pancakes côtoient les cinnamon rolls, le carrot cake ou le cheesecake à la fleur d’oranger. Un mélange gourmand qui explique son succès !

Voir cette publication sur Instagram On se retrouve ce vendredi dès 11h pour un brunch, un déjeuner ou un goûter 🥰".

Tu Brilles

246 rue Léon Gambetta, 59000 Lille

2. Paddo Café

Situé juste en face de la cathédrale de la Treille, Paddo Café apporte un petit air d’Australie dans le Vieux-Lille. Le concept vient de son fondateur, Louis, qui a vécu plusieurs années à Sydney et souhaitait importer cette culture du brunch simple et généreux.

La carte mise sur des recettes fraîches et colorées : pancakes à la ricotta, buns briochés garnis d’œufs et de bacon, avocado toasts ou salades healthy. Les amateurs de café apprécieront aussi la sélection de boissons chaudes et les jus pressés à froid !

Voir cette publication sur Instagram Early mornings, late lunch & matcha lattes".

Paddo Café

19 rue du Cirque, 59800 Lille

Les brunchs à volonté

3. La Canopée

À la croisée des quartiers Wazemmes, Moulins et du parc Jean-Baptiste Lebas, La Canopée attire les amateurs de brunch copieux. Tous les samedis et dimanches, l’établissement propose un buffet à volonté particulièrement généreux.

Pour environ 30€, vous pouvez piocher dans un large choix de plats ! On retrouve les incontournables du brunch comme les œufs brouillés, le bacon ou les viennoiseries, mais aussi des recettes plus originales inspirées de cuisines du monde. L’adresse est très demandée, alors mieux vaut réserver !

Voir cette publication sur Instagram NOUVEAU BRUNCH 🍰 Oh my god !! Nos cuistots ont bien bossé pour vous proposer un tout nouveau buffet à volonté. 🥰 Découvre cette farandole de victuailles en vidéo ! Et encore on a pas tout filmé hein 🤓 Donc nouvelles recettes oui, mais toujours le meme concept : tout à volonté, tout fait maison, to…

La Canopée

286 rue Solférino, 59000 Lille

4. Bacio Divino

Dans le Vieux-Lille, Bacio Divino propose une version italienne du brunch dominical. L’établissement est connu pour sa cuisine transalpine et transforme son menu du dimanche en buffet à volonté !

Au programme : antipasti, charcuteries, pâtes fraîches, risottos ou encore desserts maison comme le tiramisu ou la panna cotta. Une formule idéale si vous souhaitez varier les plaisirs tout en découvrant la cuisine italienne autrement !

Voir cette publication sur Instagram • Nouveauté chez @bacio.divino ! 🍝 ✨ Découvrez notre brunch 100% italien à emporter :

🥐 Une sélection de délices maison

🥂 Disponible tous les dimanches ➡️ 30€/personne composé d’un plateau d’#antipasti , #panckakes #fondantauchocolat #cannolo #foccacia , 1 #tiramisu au choix, 1 #pannacotta au choi…

Bacio Divino

107 rue Saint-André, 59800 Lille

Les brunchs végé

5. La Clairière

Sur le boulevard de la Liberté, La Clairière propose un brunch entièrement végétal ! L’adresse défend une cuisine bio, gourmande et végane, pensée par sa fondatrice Claire. Le petit plus si vous aimez les animaux : vous mangez entourés de chiens !

Le brunch du dimanche se compose d’une assiette salée et d’une assiette sucrée : soupe, salade, tartines, croquettes végétales, pancakes, granola maison et gourmandise du jour. Le tout accompagné d’une boisson chaude et d’une boisson froide !

Voir cette publication sur Instagram ❄️ Nous sommes de retour avec au menu cette semaine : – le burger: galette végétale, sauce au curry, pomme, céleri, patate douce et fondue de poireaux accompagné de pommes de terre rôties et salade.

– le chili sin carne accompagné de riz au curcuma.

– le veggie bowl: lentilles, tomates séchées, rai…

La Clairière

75 boulevard de la Liberté, 59800 Lille

6. Bloom Coffee Shop

Dans le centre de Lille, Bloom Coffee Shop est une adresse parfaite pour celles et ceux qui cherchent un brunch végétarien dans un cadre cosy. À la fois café et fleuriste, ce coffee shop propose un univers fleuri et chaleureux qui change des brunchs classiques !

Le brunch est servi le dimanche avec un menu autour de 25 € et comprend une boisson chaude, une boisson fraîche, une brioche ou une pâtisserie et un plat salé comme des œufs ou un sandwich petit-déjeuner.

Voir cette publication sur Instagram Life is better with light and coffee beans ✨".

Bloom Coffee Shop

10 place Maurice Schumann, 59800 Lille