Les meilleurs parcs d’attraction proches de Lille à faire absolument cet été !

Pas besoin de traverser la France pour trouver des montagnes russes vertigineuses ! Grâce à la position géographique idéale de Lille, vous êtes entourés des meilleurs parcs d’attraction de la région et de Belgique. Des sensations fortes pour les ados aux structures douces pour les tout-petits, voici notre sélection à tester cet été.

1. Cita-Parc à Lille

Niché au cœur des espaces verts de la Citadelle de Lille, juste à côté du zoo, Cita-Parc est la fabrique à souvenirs par excellence de la métropole. Avec sa quinzaine d’attractions thématiques (le grand huit Requin Express, les bûches aquatiques des Chutes de la Citadelle ou le mythique petit train de la forêt), le parc garantit des moments magiques en toute sécurité. En plus, il fonctionne avec un système de tickets à l’attraction (ou un pass journée), ce qui en fait le spot parfait pour une escapade improvisée d’une demi-journée après une balade dans le parc.

Cita-Parc Lille

Avenue Mathias Delobel à Lille

Horaires actuels : week-end et jours fériés de 11h à 19h et mercredi de 14h à 19h

2. Bellewaerde à Ypres en Belgique

C’est indéniablement le parc d’attraction incontournable pour tous les habitants de la métropole lilloise ! Bellewaerde combine à la perfection trois expériences en un seul lieu : des manèges à sensations fortes, un véritable parc zoologique abritant plus de 200 000 fleurs d’été et animaux (lions, tigres, girafes…), et enfin son Aquapark, un espace aquatique couvert truffé de toboggans géants idéal pour affronter les fortes chaleurs. Une valeur sûre pour mettre tout le monde d’accord !

Bellewarde

Meenseweg 497, 8902 Ypres, Belgique (40 min de route de Lille)

Horaires actuels : du jeudi au vendredi de 10h à 17h et du samedi au dimanche de 10h à 18h

3. Dennlys Parc à Dennebrœucq

Aménagé dans le cadre bucolique d’un ancien moulin, Dennlys Parc est une référence chaleureuse et familiale dans la région. Le parc propose plus de trente attractions variées. Les tout-petits de moins d’un mètre s’éclatent dans les nacelles grenouilles, et les plus grands se défient à bord des bouées motorisées des Denno Bumpers. Le parc propose de superbes restaurants à thème (mexicain, italien…) pour parfaire votre journée.

Dennlys Parc

11 Rue du Moulin de la Tour, 62560 Dennebrœucq (1h30 de Lille)

Horaires actuels : mercredi, samedi et dimanche de 10h30 à 18h

4. Walibi Belgium à Wavre en Belgique

Si pour vous un bon parc d’attraction se mesure au nombre de fois où vous avez la tête à l’envers, mettez le cap sur la Belgique. Walibi est mondialement réputé pour ses montagnes russes spectaculaires et ses méga-coasters qui vous feront hurler de plaisir. Pas de panique si vous venez avec des plus jeunes : le parc a pensé à tout avec des zones plus calmes, comme les mythiques P’tits Chaudrons ou le Concert’O, une descente aquatique en douceur parfaite pour se rafraîchir en plein été.

Walibi Belgium

Bd de l’Europe 100, 1300 Wavre, Belgique (1h30 de Lille)

Horaires actuels : samedi et dimanche de 10h à 18h

5. Le Parc Astérix à Plailly

À moins de deux heures du sud de Lille, le Parc Astérix reste un monstre sacré du divertissement français. Pour cette saison 2026, l’immersion est totale grâce à la refonte spectaculaire de la zone Égypte autour de la Place du Nil ! Si vous aimez les sensations fortes, on vous recommande de tester Toutatis (un grand huit flashé à 110 km/h) ou le mythique Tonnerre 2 Zeus.

Parc Astérix

Les Arènes Romaines, Parc Astérix, 60128 Plailly (1h45 de Lille)

Horaires actuels : du lundi au vendredi de 10h à 18h et les week-ends de 10h à 19h

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