Ce week-end, de nombreux parcs secrets de Lille ouvrent exceptionnellement leurs portes

On vient de vous dégoter une excellente excuse pour observer Lille autrement ce week-end ! Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026, l’événement national les Rendez-vous aux jardins s’installe à Lille pour une 23e édition entièrement gratuite. Centré cette année sur le thème de « la vue », ce week-end festif dévoile un programme insolite avec des visites mystères, des ateliers créatifs et des coins de verdure habituellement inaccessibles à travers toute la ville.

Une ferme urbaine secrète et des parcours au casque

Parmi les pépites de cette édition, vous allez pouvoir explorer les Jardins du Faubourg. Si ce quartier est souvent associé à ses grandes barres d’immeubles, il cache en vérité un patrimoine végétal insoupçonné ! Cerise sur le gâteau, la Ferme urbaine Concorde ouvrira exceptionnellement ses portes pour l’occasion à la fin de la visite ! C’est très rare, donc c’est le moment de franchir ses grilles habituellement closes au public.

Si vous préférez les expériences sensorielles, vous allez aussi trouver de quoi vous occuper. Le jardin de la Pouponnière propose une visite guidée olfactive pour découvrir la flore locale à travers les parfums, les matières et les bruits. Un peu plus loin, le Jardin Vauban vous proposera d’enfiler un casque audio pour un parcours sonore qui vous fera découvrir les recoins cachés de ce grand parc lillois. Pour les gourmands et amateurs de boissons locales, l’atelier ludique « Top Chef : crée ton sirop » vous aidera à apprendre à marier les plantes et les aromates du jardin pour imaginer votre propre boisson.

Carnet de croquis, photographie et animations en famille

Le dimanche, on s’installe dans l’herbe pour créer ! À la promenade de la Courtine, entre Euralille et Mama Shelter, les participants pourront observer les paysages urbains sous un autre angle et remplir les pages d’un carnet de croquis. En parallèle, un atelier d’initiation à la photographie naturaliste, encadré par des professionnels, donnera des conseils simples pour réussir à capturer les insectes et les fleurs du jardin. Les associations locales et les structures culturelles participent aussi à la fête. Au Jardin des waz’ifs, les familles ont rendez-vous pour un atelier de broderie végétale avec la Maison Folie Wazemmes. Le Jardin Niwa Hanagara propose de son côté un jeu de piste pour les enfants, tandis que la Maison Folie Moulins organise des ateliers d’observation d’insectes, des échanges de boutures et des concerts en plein air !

Les Rendez-vous aux jardins se déroulent du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026 dans les parcs, squares et jardins de la ville de Lille. Toutes les animations sont gratuites. Attention, les activités principales (visites guidées, ateliers et parcours sonores) se font uniquement sur réservation via le site officiel de la Ville de Lille !