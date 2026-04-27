Notre top des résidences étudiantes les plus stylées de Lille

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Lille est l’une des villes les plus étudiantes de France, et trouver le bon toit peut vite devenir un défi de taille. Entre le Vieux-Lille, les campus de Villeneuve-d’Ascq ou le quartier Vauban, les options sont nombreuses mais ne se valent pas toutes. Pour vous aider à poser vos valises sereinement, nous avons sélectionné nos résidences étudiantes coup de cœur dans la métropole lilloise. Confort, services et ambiance : voici le top pour une vie étudiante réussie !

1. Ecla Lille Lomme : la résidence nouvelle génération

Si vous cherchez une expérience haut de gamme, direction Lomme. Ecla Lille Lomme réinvente l’habitat avec une résidence étudiante premium en coliving qui propose un concept totalement clé en main. Ici, tout est pensé pour faciliter la vie : les logements arrivent entièrement meublés (mention spéciale pour les matelas Tediber) et toutes les charges sont incluses dans le loyer (eau, électricité, Wi-Fi). Le twist chez Ecla, ce sont les espaces communs exceptionnels. On n’y vient pas juste pour dormir : on peut profiter d’une salle de sport complète, d’une Cinébox pour ses soirées films, d’un karaoké et même d’une Factory (atelier DIY) pour le bricolage ! C’est le cadre idéal pour les étudiants et jeunes actifs qui veulent un environnement sécurisé sans aucune contrainte logistique. Et le petit plus qui fait plaisir : les studios et T2 sont éligibles aux aides de la CAF.

Ecla Lille Lomme

156 Rue du Grand But, 59160 Lomme

3 minutes à pied de la station de métro Saint-Philibert (Ligne 2)

2. UXCO Student : l’esprit pratique et moderne

Avec trois adresses stratégiques à Villeneuve-d’Ascq et Loos, UXCO Student est une référence pour ceux qui cherchent l’efficacité. Que vous soyez à la Station 59, à Babylone ou au Lab, chaque logement est meublé et équipé d’une kitchenette et d’une douche privée. On adore l’aménagement des parties communes qui rappellent les codes du coliving : zone de coworking pour réviser, fitness zone pour se défouler et espaces chill avec babyfoot. Un Manager est présent en semaine pour accompagner les résidents, donc c’est aussi rassurant pour les étudiants que pour les parents ! Le processus de réservation est d’ailleurs 100% numérique, parfait pour s’organiser à distance.

UXCO Student

Station 59 : 10/14 Rue des Vétérans, Villeneuve d’Ascq

Babylone : 2 Boulevard Albert 1er, Villeneuve d’Ascq

Le Lab : 3 rue du Professeur Jules Driessens, Loos

Stations de métro (Ligne 1) et stations V’Lille (vélos en libre-service) accessibles en moins de 5 minutes pour chaque adresse.

3. Urban Campus La Maillerie : le coliving design

Située dans le quartier éco-responsable de La Maillerie à Villeneuve-d’Ascq, cette résidence Urban Campus est connue pour son design et son ambiance de travail. Les appartements sont modernes et la résidence dispose d’un rooftop avec une vue imprenable. C’est un lieu qui mixe intelligemment vie privée et espaces partagés (cuisine immense, salles de sport), idéal pour ceux qui veulent un cadre de vie un peu plus « adulte » et très soigné.

Urban Campus La Maillerie

7 Avenue de l’Avenir, 59290 Villeneuve-d’Ascq

5 minutes à pied de l’arrêt de tramway Parc d’Antibes et de la station de métro Croix-Wasquehal

4. Student Factory Lille Euratechnologies

Au cœur du pôle numérique lillois, la résidence Student Factory est parfaite pour les étudiants connectés ou en école de commerce ou d’ingénieur. La connexion internet y est très fiable et les appartements, très calmes. Le style industriel du bâtiment colle parfaitement à l’ambiance du quartier Euratechnologies, et les services (laverie connectée, cafétéria) sont impeccables.

Student Factory Lille Euratechnologies

108 Rue des Templiers, 59000 Lille

10 minutes à pied des berges de la Deûle pour les balades et à proximité du quartier dynamique de la Rue de Colbert

5. Twenty Campus Lille Pavillon

Située à proximité immédiate des facultés, cette résidence Twenty Campus séduit par son accueil et sa proximité avec les transports en commun. C’est une option très équilibrée qui propose des services inclus comme le petit-déjeuner du lundi au vendredi, le ménage et une salle de fitness.

Twenty Campus Lille Pavillon

68 Boulevard Victor Hugo, 59000 Lille

À mi-chemin entre les stations de métro Porte de Douai et Porte d’Arras (Ligne 2) et environ 15 minutes à pieds du centre-ville