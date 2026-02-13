Saint-Valentin 2026 : TOP 10 des activités à faire à Lille

Dîner romantique, expériences hors du commun, soirées festives ou escapades complices : Lille et sa métropole regorgent d’activités spéciales pour la Saint-Valentin ce 14 février 2026. On a sélectionné pour toi les 10 idées les plus originales, charmantes et fun pour célébrer l’amour (et l’amour de soi 😉) dans la joie et la bonne humeur.

1. Soirée Disco Love au NŪ

Envie d’allier dîner et fête ? La Disco Love Party du NŪ est l’occasion idéale de le faire ! Cuisine, cocktails et ambiance dancefloor années 70-80 garantis. Une seule règle : le dress code « En rouge et noir » ! Les cocktails sont créatifs, la décoration romantique et le DJ va assurer une ambiance électrisante. Une expérience qui mixe amour et fun, parfaite pour ceux qui veulent bouger tout en savourant un bon repas.

Le NŪ

93 avenue Le Corbusier, 59800 Lille

Entrée gratuite au bar, menus sur réservation

2. Atelier de création de parfum dans le Vieux‑Lille

Quoi de plus romantique que créer un parfum avec sa moitié ? Une activité sensorielle super romantique qui dure deux heures, où tu vas pouvoir composer ta fragrance unique avec ton ou ta partenaire. Le petit plus : pas besoin de se casser la tête à trouver un cadeau, puisqu’à la fin du date, vous repartez chacun avec un flacon de 30ml du parfum créé ensemble !

Caroline Caron Parfumeur

22 rue de Tenremonde, 59800 Lille

À partir de 120€ sur réservation

3. Moment bien-être chez Spacium

Rien de tel qu’un moment détente à deux ! Du 11 au 15 février, le spa lillois Le Spacium propose des expériences bien-être uniques pour la Saint-Valentin. Jacuzzi privatif, hammam, massages en duo et coins détente cosy avec chocolat et champagne : tout est pensé pour se relaxer et se reconnecter avec ta moitié !

Le Spacium

5 rue Gustave Delory, 59000 Lille

À partir de 90€ selon le pack sélectionné

4. Soirée impro au Spotlight

Le Collectif 9h36, spécialisé dans le théâtre improvisé et vivant, t’invite à une soirée pleine de surprises au Spotlight le 14 février. Tu pourras participer à un blind test consacré aux plus grands classiques de l’amour, avec des lots à remporter dès le début de la soirée. Ensuite, un spectacle d’improvisation unique sera joué par cinq artistes et un pianiste !

Le Spotlight

À partir de 18h

12€ (ou 10€ avec la carte étudiante) sur réservation

5. Soirée Tattoo & DJ set « F*cking Valentine » au Globe Trotter

Pour une Saint‑Valentin un peu rebelle et arty, le Globe Trotter organise une soirée où tatouages flash à prix doux côtoient un DJ set rythmé. C’est l’occasion de te faire un souvenir permanent de cette date spéciale, puis de danser avec des vibes festives jusqu’au petit matin. Une idée parfaite si vous cherchez quelque chose de fun, différent et légèrement rock’n’roll !

Tu peux déjà retrouver les flashs tatoo disponibles sur leur compte Instagram !

Globe Trotter

Rue Saint-André, 59000 Lille

De 18h à 22h

Entrée gratuite sans réservation

6. Apéro Sans Valentin au Moxy

Parce que la Saint-Valentin n’est pas réservée qu’aux couples, mais à ceux qui veulent fêter l’amour autrement, le Moxy propose un concept original : l’Apéro Sans Valentin. Cocktail à la main, musique lounge et rencontres impromptues : parfait pour rencontrer de nouvelles personnes ! Une seule règle : venir habillé en rouge et noir, et ramener une fleur ou du chocolat (tu pourras l’offrir en cas de coup de coeur pour quelqu’un !)

Moxy

Rue Jean Bart, 59000 Lille

A partir de 19h30

Réservation à faire via l’application gratuite « Apéro du Jeudi »

7. Admirateur secret Chez Oit

Le bar Chez Oit organise une soirée dédiée aux célibataires (qui n’ont plus trop envie de le rester…). Alors si c’est ton cas, c’est le lieu idéal pour ce 14 février ! Le principe : tous les convives portent un numéro et si tu repères quelqu’un qui te plaît, tu remplis une petite fiche profil ou un message dans une enveloppe correspondant à son numéro !

Chez Oit

119 boulevard de la Liberté à Lille

A partir de 19h

Entrée gratuite, sans réservation

8. Blind Date Book & Quizz Musical à la bibliothèque de Wattrelos

Si tu veux vivre la Saint‑Valentin autrement et que tu es un adepte de culture, les bibliothèques de la métropole proposent une programmation spéciale du 10 au 14 février. Tu peux participer à une expérience « Blind Date Book », où tu choisis un livre surprise sans le voir, ou bien tester tes connaissances avec un quizz musical spécial love le samedi 14 février au matin !

Bibliothèque de Wattrelos

2 rue Emile Basly à Wattrelos

Du 10 au 14 février / Quizz musical le 14 février à 10h

Gratuit, entrée libre

9. « Valentine at CKE » : cuisine partagée et dîner collectif

Et si la Saint‑Valentin devenait une expérience collective ? Cet événement invite tout le monde à cuisiner ensemble un repas de A à Z, guidé par des recettes conviviales (pâtes maison, biscuits de Saint‑Valentin), puis à partager la table et la discussion autour d’un dîner chaleureux.

Rue manuel à Lille

De 19h à 23h (atelier + repas)

29€ sur réservation

10. Date au zoo de Lille

Depuis les années 1950, le Zoo de Lille est l’un des spots nature incontournables pour petits et grands. Niché dans le parc de la Citadelle, il te fait voyager à travers 6 univers thématiques et plus d’une centaine d’espèces ! Et bonne nouvelle, il rouvre ses portes le 14 février après sa grande pause hivernale. C’est le moment parfait pour faire un date de Saint-Valentin et découvrir les nouveautés du parc !

Zoo de Lille

Citadelle, allée Arlette Gruss à Lille

Ouverture à 10h

3 à 6€ selon l’âge, gratuit pour les habitants de Lille, Lomme & Hellemmes avec Pass Lille & moi