Séries Mania, le festival international de séries à Lille, revient en mars !

C’est le plus grand festival international entièrement dédié aux séries et il se déroule à Lille ! Du 20 au 27 mars, la ville accueille la 9e édition de Séries Mania. Avant-premières sur grand écran, rencontres avec des talents français et internationaux, masterclass, fêtes et déroulement du tapis violet chaque soir… Qu’est-ce qui vous attend exactement pendant ces huit jours ? On vous explique tout !

Quelles sont les séries présentées cette année ?

En 2026, 51 séries composent la sélection officielle, dont 42 inédites. C’est la crème de la crème, puisque pour les choisir, l’équipe du festival en a visionné 375 en tout, venues de 64 pays ! Vous pourrez découvrir 24 avant-premières mondiales et 10 premières internationales dans des lieux emblématiques de Lille, comme le Nouveau Siècle, le Théâtre du Nord, l’UGC, le Tripostal ou encore Lille Grand Palais.

La soirée d’ouverture sera animée par Daphné Bürki, qui présentera en avant-première mondiale la série The Testaments (Disney +), signée du créateur de The Handmaid’s Tale. La soirée de clôture se déroulera au Nouveau Siècle et sera orchestrée par l’humoriste Pablo Mira. Parmi les séries attendues, Lucky Luke avec Alban Lenoir, The Best Immigrant, satire politique, The Flows, comédie burlesque, et même la projection unique en France du film Peaky Blinders, le 21 mars !

Sur quoi portera l’exposition au Tripostal de cette édition ?

Comme chaque année, l’exposition immersive dédiée à Séries Mania au Tripostal s’impose comme un passage obligatoire ! Intitulée « Même pas peur ! La passion des méchants« , elle explore les grandes figures antagonistes des plus grandes séries, de Dexter à Stranger Things, et prend la forme d’un labyrinthe interactif. Bref, préparez-vous à quelques frissons !

Et bonne nouvelle : un parrain accompagne l’exposition pour la première fois cette année ! Il s’agit du romancier Maxime Chattam, connu pour ses romans policiers.

La gare Lille-Flandres se transformera en plateau de tournage

C’est la grande nouveauté de cette édition : le festival Séries Mania a établi un partenariat avec SNCF Voyageurs ! Du 20 au 22 mars, la voie 9 de la gare Lille-Flandres accueille le Studio SNCF Voyageurs. Pour l’occasion, deux voitures sont transformées en véritable plateau de tournage. Au programme :

« La Voiture Cinéma » avec projections et rencontres de personnalités connues ;

L’Escape Train « Même pas peur ! » ;

Des animations à quai et un bar à pop-corn.

Des contenus exclusifs seront même diffusés à bord des TGV INOUI Paris-Lille via le portail embarqué !

Quelles personnalités connues seront à Lille ?

Tous les ans, le festival Séries Mania attire de nombreux touristes. Il a rassemblé 88 000 spectateurs en 2023, 98 000 en 2024, puis 108 000 en 2025 ! Et pour cause, beaucoup s’empressent de venir voir leurs personnalités et acteurs préférés, qui viennent à Lille pour l’occasion.

Cette année, on pourra notamment défiler sur le tapis violet Jean-Pascal Zadi, Laurence Arné, Catherine Frot, Vincent Elbaz, Dominique De Villepin, Pénélope Bagieu, Fred Testot, Melvil Poupaud ou encore Alban Lenoir !

Lille, terre de tournages

La ville de Lille accueille plus de 200 projets audiovisuels par an. Parmi eux, certains ont connu un gros succès : L’Amour ouf de Gilles Lellouche, God Save the Tuche de Jean-Paul Rouve, ou encore la série HPI.

L’évènement est totalement gratuit mais sur réservation. La billetterie ouvre le 9 mars 2026, mais attention : les places partent très très vite !