Les choses insolites à voir dans les stations de métro de Lille

On le prend tous les jours, parfois sans même lever les yeux. Pourtant, le métro lillois est loin d’être un simple moyen de transport. Fresques monumentales, sculptures signées de grands noms, aquariums inattendus… Sous nos pieds, c’est presque un musée métropolitain qui se déploie station après station. Petit tour d’horizon des curiosités à ne plus rater lors de vos prochains trajets.

La station République Beaux-Arts

Impossible de commencer ailleurs. La station République–Beaux-Arts, située face au Palais des Beaux-Arts, est sans doute l’une des plus remarquables du réseau ! Imaginée par l’architecte Gilles Neveux, elle se distingue par son immense cratère central qui laisse entrer la lumière naturelle jusqu’aux quais. Une architecture spectaculaire qui donne à la station des airs de théâtre à ciel ouvert.

À l’intérieur, l’art est partout. On y découvre notamment Les Muses d’Armand Debève, suspendues et entrelacées dans le couloir d’entrée, mais aussi un impressionnant Spartacus brisant ses chaînes, sculpture du XIXe siècle signée Denis Foyatier. Sans oublier L’Automne et le Printemps d’Albert-Ernest Carrier-Belleuse ! Un véritable prolongement du musée voisin.

La station Gare Lille Europe

Si vous passez par la station Gare Lille-Europe, levez la tête. Vous êtes face à l’une des plus grandes fresques murales sur tissu au monde ! Intitulée Piranésienne, l’œuvre de Jean Pattou s’étend sur 2 300 m². Big Ben, la Sagrada Familia, le Kremlin… Les monuments du monde entier s’y mêlent aux symboles lillois comme l’Opéra ou le Vieux-Lille.

Réalisée en 2000 après près d’un an de travail, la fresque apporte couleurs et lumière à cette station pensée initialement en gris-béton par l’architecte Rem Koolhaas. Anecdote : Jean Pattou s’y serait même représenté en train de poursuivre l’architecte, clin d’œil à leurs désaccords artistiques.

La station Fives

À la station Fives, l’ambiance change radicalement. Les fresques de Michel Degand, artiste originaire de la métropole, accueillent les voyageurs avec des visages en mouvement et des contrastes puissants de rouge et de bleu. Son œuvre Le Cri, réalisée en partie en lave émaillée, s’inspire de la foule en mouvement. Une vision moderne, presque à la frontière du graffiti, qui donne une vraie énergie à la station !

La station Hôtel de Ville

Plus discrète mais tout aussi intéressante, la station Hôtel de Ville à Villeneuve-d’Ascq abrite une œuvre de Brigitte Denoyelle. Autour de la cage d’ascenseur, un décor en terre cuite et miroir inox attire l’œil. L’artiste lilloise s’est inspirée de ses voyages en Amérique du Sud pour créer ce graphisme mural dépaysant, presque inattendu dans un environnement urbain.

La station Porte de Valenciennes

Sur la ligne 2, à la station Porte de Valenciennes, une immense main de bronze entoure un pilier de béton. Elle semble soutenir la station à elle seule ! Cette sculpture est signée César, le célèbre sculpteur à l’origine des trophées du cinéma français. Inaugurée en 1989, elle apporte une touche monumentale dans ce quartier populaire de Moulins.

La station Montebello

C’est sans doute la station la plus insolite du réseau ! À Montebello, quatre aquariums encastrés dans les murs abritent des poissons. Inaugurés en 1989 en même temps que la station, ces aquariums surprennent toujours les voyageurs. S’ils amusent certains, ils font aussi débat : des pétitions ont récemment demandé leur retrait pour des questions de bien-être animal.

La station Port de Lille

Enfin, la station Port de Lille rend hommage à l’histoire industrielle de la ville. De faux ballots évoquent l’activité textile d’autrefois, tandis qu’une proue de navire stylisée semble sortir du mur à l’étage intermédiaire.

Alors ok, métro, boulot, dodo… Mais pensez quand même à ouvrir les yeux lors de vos passages dans les stations de métro de Lille !