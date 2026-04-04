Ce festival spectaculaire est de retour à Lille pour deux soirées hors du temps

Chaque année, il transforme la ville en terrain de jeu lumineux. Et autant dire que cette nouvelle édition s’annonce encore une fois incontournable. Les 10 et 11 avril, le Video Mapping Festival revient à Lille pour deux nuits où façades, monuments et lieux du quotidien prennent vie sous vos yeux !

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Un parcours lumineux en plein coeur de la ville

Pendant deux soirées, de 21h à 1h, le centre-ville et le Vieux-Lille se transforment en véritable galerie à ciel ouvert ! Le principe est simple mais toujours aussi bluffant : vous vous baladez et vous découvrez une vingtaine de créations projetées directement sur des bâtiments emblématiques !

Voir cette publication sur Instagram 1,463 likes, 19 comments – lille_france le March 13, 2026: "🤗 On connaît le parcours du Video Mapping Festival !

✅ Pensez à réserver vos entrées pour les mappings en intérieur.".

Parmi les spots à ne pas manquer, on retrouve notamment La Voix du Nord, l’Opéra de Lille, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille ou encore la tour du Palais de Justice. Autant de lieux que vous pensez connaître… mais que vous allez redécouvrir complètement ! Le parcours fait environ 2 kilomètres. Vous pouvez le suivre dans le sens que vous voulez, même si un itinéraire est conseillé pour profiter au mieux de l’expérience.

Bien plus que des projections sur des murs !

Ce qui fait la force du festival, c’est sa diversité. Ici, il n’y a pas qu’un seul type de projection, vous allez passer de mappings monumentaux à des créations impressionnantes, tomber sur une performance de danse en pleine rue, découvrir des œuvres interactives ou encore des projections sur des objets… Chaque étape propose une ambiance différente, et c’est ce qui rend la balade aussi vivante ! Le vidéo mapping, c’est cet art qui joue avec les volumes et les textures pour créer des illusions. Les bâtiments bougent, se transforment et racontent des histoires.

Voir cette publication sur Instagram VIDEO MAPPING FESTIVAL #9 – LILLE 🇲🇫Monument emblématique pour le Video Mapping Festival (et pour les Lillois !), la façade de l’Opéra fait son grand retour au cœur du parcours après 2 ans d’absence ! Pour l’occasion, la création a été confiée au studio italien mammasONica, primé aux Video Mapping …

Des expériences en intérieur à réserver

Petite nouveauté cette année, certains lieux seront accessibles uniquement sur réservation. C’est le cas notamment du Palais des Beaux-Arts de Lille, de l’église Sainte-Marie-Madeleine ou encore de l’IAE Lille, qui proposeront des formats plus immersifs ou des performances live. L’idée est simple : éviter les files d’attente et offrir une expérience plus confortable. Comptez 3 euros par lieu, tandis que tout le parcours extérieur reste gratuit !

Voir cette publication sur Instagram L’HYBRIDE : VIDEO MAPPING IMMERSIF À LILLE 🇲🇫 En attendant le Video Mapping Festival, les Rencontres Audiovisuelles vous invitent à découvrir 𝗟’𝗵𝘆𝗯𝗿𝗶𝗱𝗲, la première salle de 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶𝗳 des Hauts-de-France ! L’hybride présente une programmation de video mapping immersif pérenne et ambi…

Un festival qui attire des artistes du monde entier

Derrière chaque projection, il y a un travail énorme de création. Et pour cette édition, des artistes venus de toute l’Europe et même au-delà seront présents ! Entre concours international, performances originales et collaborations artistiques, le festival met en avant une scène créative particulièrement riche. C’est aussi ce qui fait sa réputation aujourd’hui. Depuis son lancement par Les Rencontres Audiovisuelles, l’événement s’est imposé comme un rendez-vous majeur du genre, bien au-delà de la région !

Voir cette publication sur Instagram VIDEO MAPPING FESTIVAL #9 🇲🇫 Cette année encore, 𝘂𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗻𝘇𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲𝘀 de la région Hauts-de-France accueillent le Video Mapping Festival d’avril à octobre ! 📢 Découvrez le calendrier 2026 !

______________ 🇬🇧 Once again this year, 𝗮𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗳𝗶𝗳𝘁𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗼𝘄𝗻𝘀 in the Hauts-de-France region will be hosti…

Que vous soyez curieux, amateur d’art ou juste en quête d’une bonne idée de sortie, difficile de faire plus marquant ce week-end-là !