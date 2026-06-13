Top 10 des bars insolites à Lyon

Quand on pense à Lyon, on pense tout de suite aux bouchons du vieux Lyon, aux traboules ou encore aux apéros au bord de la Saône. Pourtant, la capitale des Gaules cache aussi une multitude de bars atypiques ! Ambiance cosmique, jungle tropicale, serre végétale ou fiesta andalouse : chaque établissement possède son propre univers. Et au-delà du décor, chacun cultive sa spécialité : cocktails, bières artisanales ou mocktails créatifs. Voici notre sélection des bars les plus insolites de Lyon.

Réveillez le Thomas Pesquet qui sommeille en vous. Dès que l’on pousse la porte d’UFO, on a l’impression de quitter Lyon pour embarquer dans le turfu. Le lieu mêle esthétique graphique, univers créatif et atmosphère futuriste. Coffee shop aux influences space-age, son espace modulable peut accueillir aussi bien des sessions de coworking que des afterworks. Il se transforme justement le soir en bar à cocktails où l’on aime prolonger la soirée. La salle rouge donne l’impression d’être dans fifty shades, la salle en pierre apporté un côté plus intimiste et il y a même un studio de podcast vidéo professionnel !

UFO Lyon, 4 Rue René Leynaud 69001 Lyon

Au coeur de la très animée rue Mercière, Le Biniou fait figure d’institution festive. Derrière sa façade chaleureuse, l’établissement cultive un esprit convivial où la musique occupe une place centrale. Entre grands classiques des années 80, 90 et 2000, cocktails et bonne humeur, l’ambiance monte au fil de la soirée. Le petit plus qui fait la différence ? Des soirées à thème et des DJ sets réguliers qui transforment le lieu en véritable piste de danse. Une adresse idéale pour ceux qui aiment les bars où l’on passe pour un verre et où l’on se retrouve, quelques heures plus tard, à chanter sur les tubes de notre adolescence.

Le Biniou Mercière, 53 Rue Mercière 69002 Lyon

Impossible de manquer l’univers de Mamy Rose. Néons roses, fauteuils en velours et atmosphère glamour composent le décor de cette adresse devenue incontournable dans le 6ème arrondissement. Avec sa grande terrasse végétalisée et son ambiance chaleureuse, le lieu invite à s’attarder bien plus longtemps que prévu. On se croirait dans un club branché de South Beach au milieu des années 1990. Un cocon festif à base de cocktails et de discussions animées : parfait pour une soirée entre amis.

Mamy Rose, 14 Place Jules Ferry, 69006 Lyon

Nichée sur les pentes de la Croix-Rousse, La Serre porte particulièrement bien son nom. La végétation est omniprésente et l’ambiance intimiste qui s’en dégage donnent l’impression de pénétrer dans une jungle urbaine, cachée en plein cœur de Lyon. C’est l’endroit idéal pour une pause loin du tumulte de la ville. On y vient pour un cocktail, quelques tapas, et l’envie de prolonger le moment sans regarder l’heure.

La Serre, 4 Rue du Jardin des Plantes 69001 Lyon

Et si votre signe astrologique déterminait votre cocktail ? C’est le concept du G5, bar immersif du côté de Perrache, qui propose une expérience entre astrologie et mixologie. Lumières tamisées et projections d’étoiles plongent immédiatement les visiteurs dans un univers cosmique. Dans les verres, une carte de cocktails inspirés des douze signes du zodiaque prolonge le voyage sensoriel, chacun revisitant les traits de personnalité et les saveurs associées. Un concept original, pour un lieu à part dans la nuit lyonnaise.

Le G5, 76 Rue de la Charité 69002 Lyon

À la croisée entre restaurant festif et bar à cocktails, Casa Soho a des airs de loft new-yorkais en plein cœur de la Presqu’île lyonnaise. Murs bétonnés, décor industriel et fresques signées du street-artiste Jaké t’embarquent immédiatement dans une ambiance urbaine et branchée. Les plats sont généreux — mini-burgers, hot-dog pulled pork ou encore croque à la truffe — et accompagnent une carte de cocktails variée ainsi qu’une sélection de spiritueux soigneusement choisis. Au fil de la soirée, l’ambiance monte d’un cran, portée par une programmation musicale résolument orientée club.

Casa Soho, 6 Rue Petit David 69002 Lyon

Derrière sa façade discrète, Groom s’impose comme l’un des lieux les plus atypiques de la scène nocturne lyonnaise. À la croisée des genres, il combine bar à cocktails, club et salle de concert en un seul et même espace au cœur des pentes de la Croix-Rousse. On commence autour de créations pointues au bar, avant de basculer vers une ambiance plus festive portée par une programmation musicale éclectique, entre house, DJ sets et lives. L’adresse cultive un esprit libre et créatif, qui attire une clientèle venue autant pour la découverte que pour la musique.

Groom, 6 Rue Roger Violi 69001 Lyon

Ancienne Cave des Lumières revisitée, Multivers conserve son esprit chaleureux tout en changeant de dimension. Derrière cette adresse, trois espaces se succèdent et brouillent les repères : ambiance seventies, salle plus intimiste et un troisième lieu… volontairement tenu secret. On passe d’un univers à l’autre, comme si le bar changeait de décor en continu. Une expérience pensée autour de la surprise, où chaque recoin réserve une nouvelle ambiance. Prêt à vivre trois soirées en une ?

Multivers Cave 1922 & Bar, 11 Rue Aimé Collomb 69003 Lyon

Situé sur les berges de la Saône, Quai 19 est le QG de la fête par excellence. Néons roses, boule à facettes donnent immédiatement le ton : ici, on vient pour faire durer la soirée. Le lieu vit au rythme d’une programmation musicale éclectique, entre DJ sets, soirées à thème et influences house, hip-hop ou afro. Les habitués s’y retrouvent autant pour danser que pour profiter d’une ambiance animée, qui s’étire jusqu’au cœur de la nuit. Une carte de cocktails à tomber et des plats à partager : c’est l’escale pour ceux qui considèrent que la soirée ne commence vraiment qu’après 23h.

Quai 19, 19 Quai Saint-Antoine 69002 Lyon

À La Feria, l’ambiance rappelle les bars festifs de Barcelone ou de Valence, sans quitter le Vieux-Lyon. Mosaïques colorées, esprit convivial et atmosphère chaleureuse composent le décor de cette adresse haute en couleur. Ici, on partage des tapas aux accents ibériques — jambon, chorizo, fromages affinés — autour d’un verre, dans une ambiance latine qui monte au fur et à mesure de la soirée. Entre DJ sets et événements réguliers, le lieu se transforme souvent en piste de danse improvisée.

La Feria, 13 Quai Romain Rolland 69005 Lyon

Longtemps réputée pour sa gastronomie, Lyon s’impose désormais comme l’une des villes françaises les plus créatives en matière de bars insolites. Qu’ils misent sur les étoiles, la végétation, les voyages ou les ambiances festives du bout du monde, ces établissements ont un point commun : ils proposent une véritable expérience tant dans l’ambiance que dans les verres.