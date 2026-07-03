Le Brunch Electronik revient près de Lyon pour un week-end de fête en plein air

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Après avoir conquis Barcelone, Paris, Bordeaux et de nombreuses autres villes à travers le monde, Brunch Electronik fait son grand retour près de Lyon les 12 et 13 septembre 2026. Pour cette troisième édition lyonnaise, le festival investira une nouvelle fois le Grand Parc Miribel Jonage, immense écrin de verdure situé aux portes de la ville, pour deux jours de musique électronique.

Une édition toujours plus ambitieuse

Après avoir réuni plusieurs milliers de festivaliers lors de ses précédentes éditions à Lyon, mais aussi à Paris et Bordeaux, le festival revient avec un line up encore plus ambitieux. On pourra danser sur la musique de Nico Moreno, Vladimir Cauchemar, ou encore I Hate Models : Line up et billetterie

Mais Brunch Electronik ne se résume pas à une succession de DJ sets. Les festivaliers pourront flâner dans le Marché des Créateurs, partir à la découverte de producteurs et artisans locaux, ou encore profiter d’une offre de restauration variée dans l’espace Food, pensé comme un véritable village gourmand.

Autre particularité qui fait l’identité du festival : son engagement en faveur d’un événement plus inclusif. Le Petit Brunch accueillera les familles avec un espace entièrement dédié aux enfants de 13 h à 17 h, proposant ateliers créatifs, animations et activités ludiques. De son côté, l’espace Safe Place, imaginé en partenariat avec des associations locales et des psychologues, offrira un lieu d’écoute, de prévention et d’accompagnement afin que chacun puisse profiter de la fête dans les meilleures conditions.

Grand Parc Miribel Jonage

Les 12 et 13 septembre 2026

Billetterie ouverte sur Shotgun