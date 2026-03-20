Pourquoi Lyon va se retrouver dans le noir pendant une heure le 28 mars prochain ?

Pas besoin de quitter la ville le 28 mars prochain, car c’est Lyon elle-même qui va complètement changer de visage. Imaginez : vos monuments préférés plongés dans l’obscurité, dans une ambiance presque irréelle… Il s’agit d’Earth Hour, la plus grande mobilisation citoyenne pour la planète.

Une ville plongée dans l’obscurité

Le samedi 28 mars à 20h30, un phénomène aussi rare qu’impressionnant va se produire : près de 370 sites emblématiques de Lyon seront éteints. Oui, vous avez bien lu. Parmi eux ? l’Hôtel de Ville de Lyon, le Palais de la Bourse, le Théâtre des Célestins, ou encore les ponts iconiques de la ville. Habituellement baignés de lumière dès la tombée de la nuit, ces lieux vont soudainement disparaître dans l’obscurité, créant une atmosphère presque cinématographique.

Voir cette publication sur Instagram [ EARTH HOUR ! 🔦 Une visite à la lampe torche ça vous dit ? 🔦👀 Dans le cadre de Earth Hour, plongez dans une expérience unique lors d'une visite contée de l’exposition Fables et autres contes de Karen Knorr! Partez à la découverte de photographies fascinantes qui mêlent lieux somptueux et animaux…

Un événement mondial impressionnant

Mais ce qui rend ce moment encore plus fort, c’est qu’il ne se limite pas à Lyon. Au même instant, des villes du monde entier comme Sydney, Londres ou New York participent aussi à cette extinction symbolique. Des monuments mythiques comme la Tour Eiffel ou le Colisée plongent eux aussi dans le noir. Un moment suspendu, où des millions de personnes à travers le monde sont connectées autour d’un même message : protéger la planète.

Bien plus qu’une extinction

Derrière ce geste symbolique, il y a une vraie intention : sensibiliser à la pollution lumineuse et au changement climatique. Car oui, l’éclairage urbain a un impact direct sur la biodiversité, les écosystèmes, et même notre sommeil ! Pendant une heure, chacun est invité à faire un geste : éteindre ses lumières, se balader, dîner à la bougie, ou simplement prendre le temps d’observer la ville autrement. Et c’est peut-être ça, le plus beau : redécouvrir Lyon sous un autre angle, plus calme, plus doux, presque intime.

Voir cette publication sur Instagram “In 2025, we reached over 3 million hours of action given to Earth – a huge milestone. But honestly, the number isn’t what moves me most. It’s the people behind it. It’s the teachers, students, artists, parents, government officials, companies, and kids who reach out just wanting to do something. I…

Une expérience à vivre au moins une fois

Voir Lyon plongée dans le noir, ça peut surprendre, mais c’est surtout une expérience rare. Un moment où la ville ralentit, où les lumières s’effacent pour laisser place à quelque chose de plus essentiel. Alors le 28 mars, à 20h30, ouvrez l’œil, et profitez de ce spectacle éphémère. Parce que parfois, c’est dans l’obscurité qu’on voit les choses le plus clairement…

Earth Hour

Dans tout Lyon

Samedi 28 mars 2026

De 20h30 à 21h30

Environ 370 sites éteints