Ce Lidl géant ouvre dans un bâtiment Art Déco historique de Lyon

Les transformations surprenantes de Lyon : des anciens sites industriels devenus lieux culturels, des bâtiments historiques reconvertis en restaurants… ou même en supermarchés. Cette fois, direction le 7ᵉ arrondissement, où un projet assez spectaculaire vient de voir le jour. Depuis le 26 février 2026, un Lidl XXL a ouvert ses portes dans l’ancien garage Citroën de la rue de Marseille, un bâtiment Art déco emblématique des années 1930.

Un supermarché géant dans un bâtiment chargé d’histoire

Situé au 35 rue de Marseille, en plein cœur du quartier de la Guillotière, ce nouveau magasin Lidl impressionne par ses dimensions. La surface de vente atteint plus de 2 300 m², soit plus de trois fois la taille de l’ancien magasin situé juste en face, qui faisait environ 700 m². Mais l’intérêt du projet ne réside pas seulement dans sa taille. Le supermarché s’est installé dans un lieu emblématique de l’histoire lyonnaise : l’ancien garage Citroën, construit entre 1930 et 1932 et inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques depuis 1992.

À l’époque, ce gigantesque bâtiment industriel pouvait accueillir jusqu’à 1 000 voitures simultanément. Après plusieurs décennies d’activité automobile puis une reconversion en bureaux et espaces universitaires, son immense rez-de-chaussée restait inoccupé depuis plusieurs années. Pour Lidl, c’était l’opportunité parfaite de créer l’un de ses magasins les plus ambitieux de la région.

Un chantier sous haute surveillance patrimoniale

Transformer un bâtiment historique en supermarché n’a évidemment rien d’un projet classique. Pendant plusieurs mois, les équipes ont dû travailler sous la supervision des Architectes des Bâtiments de France et de la DRAC afin de préserver l’identité du lieu.

Certaines contraintes ont même obligé les architectes à faire preuve d’ingéniosité. Par exemple, le sol d’origine en damier a dû être protégé, et les luminaires ont été suspendus grâce à des systèmes spécifiques pour ne pas toucher au plafond classé. Résultat : un espace spectaculaire avec de grandes allées de 3 à 4 mètres, une nef centrale conservée, et même une voiture Citroën exposée à l’entrée, prêtée par le musée Henri Malartre, pour rappeler l’histoire du lieu.

Une ouverture qui n’a pas fait que des heureux

Mais pendant que Lidl préparait l’ouverture de ce nouveau magasin, une autre histoire se jouait en coulisses. L’enseigne Auchan Supermarché, présente dans la zone, a tenté de faire annuler l’autorisation commerciale du projet devant la justice administrative.

Le concurrent estimait notamment que le magasin pouvait déséquilibrer l’offre commerciale locale, poser des problèmes de circulation ou encore ne pas être compatible avec les orientations d’aménagement du territoire. Après plusieurs mois de procédure, la cour administrative d’appel a finalement rejeté ces arguments. Les juges ont considéré que le projet restait compatible avec l’agglomération lyonnaise, et que l’impact sur la circulation serait très limité, estimé à environ 364 véhicules supplémentaires par jour.

Une nouvelle étape dans l’évolution du quartier

Avec ce nouveau magasin, Lidl espère accueillir jusqu’à 25 000 clients par semaine, tout en créant une vingtaine d’emplois supplémentaires. L’enseigne promet aussi plus de 3 000 références produits et des prix identiques à ceux pratiqués ailleurs en France.

Au-delà de la simple ouverture d’un supermarché, ce projet illustre surtout la transformation permanente des quartiers lyonnais, où patrimoine et nouveaux usages se croisent de plus en plus.