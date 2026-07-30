Pourquoi Lyon est-elle surnommée la capitale des Gaules ?

Lyon porte le surnom de « capitale des Gaules », un héritage de son passé romain sous le nom de Lugdunum. Fondée en 43 av. J.-C. au confluent du Rhône et de la Saône, la ville devient en quelques décennies un centre politique et religieux de la Gaule romaine. Retour sur l’origine de ce titre, jamais officiel mais jamais oublié.

Aux origines de la colonie romaine

En 43 avant J.-C., Lucius Munatius Plancus, alors gouverneur de la Gaule, débarque sur la colline de Fourvière avec une mission claire : fonder une colonie romaine. Cette mission fait suite aux tumultes liés à l’assassinat de Jules César et au projet qu’avait lancé le conquérant sous son règne, visant à consolider la domination romaine sur les territoires récemment conquis, tout en récompensant les légionnaires vétérans en leur attribuant des terres et des droits civiques.

Le choix du site n’a rien d’un hasard. Située au confluent du Rhône et de la Saône, celle qu’on appelle alors « Lugdunum », du nom du dieu celte Lug, occupe un emplacement stratégique sur l’axe de la vallée du Rhône, trait d’union entre la Méditerranée et les provinces de l’intérieur de la Gaule. Elle est également un nœud du réseau d’Agrippa, les quatre grands axes routiers de la Gaule romaine existant à l’époque, reliant la ville à l’ensemble du territoire gaulois.

La montée en puissance de la cité

À partir de 12 av. J.-C., Lugdunum accueille le sanctuaire fédéral des Trois Gaules, ensemble architectural romain aujourd’hui disparu, érigé à la demande de Nero Claudius Drusus, père du futur Claude, quatrième empereur romain. Les délégués des 60 tribus gauloises du Conseil des Gaules venaient y célébrer chaque année leur culte à l’Empire et à Rome. Lugdunum accueille également le second atelier monétaire impérial, qui deviendra l’un des plus grands de l’Empire.

En 100 ans à peine, la cité assoit sa puissance et se dote d’un ensemble de monuments : théâtre, odéon, amphithéâtre, cirque, quatre aqueducs, et bien d’autres. Ces constructions monumentales deviennent parmi les plus complètes des provinces romaines et seront entretenues et agrandies au siècle suivant. L’arrivée au pouvoir de l’empereur Claude, né à Lyon en 10 av. J.-C., contribue au rayonnement de sa ville natale, qui prend alors le nom de Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum. S’étendant sur près de 350 hectares, elle devient l’une des plus vastes et des plus prospères cités de la Gaule !

Mais pourquoi le titre de « capitale des Gaules » ?

Ce serait mentir que d’affirmer qu’elle était la capitale officielle de l’Empire. Officiellement, Lugdunum n’a jamais porté ce titre : aucun texte antique ne la désigne comme telle, et elle reste juridiquement capitale de la seule Gaule lyonnaise. Mais dans les faits, la ville concentre tout ce qui fait le pouvoir romain en Gaule : le réseau routier d’Agrippa, l’atelier monétaire impérial, son ensemble monumental ou encore l’autel des Trois Gaules.

Finalement, cette centralité politique, commerciale, géographique et religieuse a suffi à forger, au fil des siècles, le surnom de « capitale des Gaules », un titre plus mérité qu’officiel, mais qui lui va bien et qui n’a pas vieilli !

Photo en Une : Théâtre romain de Lugdunum © Jean-Christophe Benoist