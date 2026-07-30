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À Lyon, le coworking ne se résume plus à quelques bureaux partagés dans un open space impersonnel. Entre bâtiments patrimoniaux réhabilités, réseaux historiques et concepts éco-responsables, la ville offre aujourd’hui une palette d’espaces pensés pour tous les profils, du freelance nomade à l’entreprise en pleine croissance. Voici notre top 5 des meilleurs espaces de coworking à Lyon.

1. Now coworking

Installé dans l’ancien garage Citroën du 7e arrondissement, Now coworking investit l’un des bâtiments les plus symboliques de la ville. L’espace déploie 3 000 m² de bureaux baignés de lumière grâce aux grandes baies vitrées de ce bâtiment inscrit aux monuments historiques, et offrant par la même occasion, une vue imprenable sur la ville de Lyon. La surface est consacrée aux spacieux espaces de travail composés de 150 postes nomades et 8 salles de réunion, ainsi qu’aux bureaux privatifs, espaces ouverts et gradins modulables. On trouve également des lieux de vie et de rencontre : cuisine, jardin d’hiver, cabinet de curiosités ou encore balcons, le tout dans un espace haut de gamme, créatif et inspirant, pour vivre le travail autrement. Un lieu pensé comme un véritable écosystème, où la communauté des coworkers est au cœur du concept, animé quotidiennement par des événements et le programme bien-être Now Care.

Now coworking

35 rue de Marseille, 69007 Lyon

2. Wojo

S’il dispose de nombreux espaces de coworking intégrés aux hôtels Ibis, Mercure ou Novotel de la Métropole de Lyon, ses deux adresses « flagship », elles, se trouvent sur le site du Grand Hôtel Dieu et dans le quartier de la Part-Dieu. À deux pas de la place Bellecour, Wojo Grand Hôtel-Dieu offre pour sa part 4 000 m² d’espaces de travail au sein de ce bâtiment historique lyonnais, des bureaux privatifs et des salles de réunion dans un cadre atypique. Face à la gare TGV Part-Dieu et au coeur du quartier d’affaire, le second site, installé dans la tour Silex, propose également bureaux, espaces de coworking et salles de réunion, agrémentés de bars, salons, d’un jardin suspendu et de coins cuisine.

Wojo

4 Place Amédée Bonnet, 69002 Lyon

3. La Cordée

Pionnier du secteur à Lyon, La Cordée a ouvert son premier espace en 2011 au cœur de la ville, avant de développer un réseau de cinq espaces dans le Grand Lyon, chacun avec sa propre identité et sa communauté. Ces lieux accueillent aujourd’hui freelances, entrepreneurs, télétravailleurs et équipes dans des environnements bien équipés. : nombreux bureaux à partager en open-space, espaces détente, salles de réunion privatives, ou cuisines ouvertes. Les temps conviviaux et évènements entre coworkers permettent également de créer du lien pour faire régner entraide et partage, même dans le travail !

La Cordée

Réseau de 5 espaces répartis dans le Grand Lyon (Lyon et Villeurbanne)

4. Mama Works

Dans le 3e arrondissement, à deux pas de la gare Part-Dieu et des Halles Paul Bocuse, Mama Works déploie 1 600 m² d’espace de coworking, avec plus de 200 postes et bureaux privatifs flexibles. Pensé à l’image du Mama Shelter, en plus de ses salles de réunion tout équipées, de l’isolation phonique ou du mobilier ergonomique, l’espace se veut aussi véritable lieu de vie, où une grande terrasse, une salle de sport animée par un coach et des animations rythment les journées de travail. On trouve aussi de quoi siroter du café, à volonté !

Mama Works

92 Cours Lafayette, 69003 Lyon

5. Ecoworking

Dans le début des pentes de la Croix-Rousse, Ecoworking se trouve dans un bâtiment typiquement lyonnais : un immeuble de Canuts. On y trouve un open-space lumineux et à taille humaine (de 4 à 8 bureaux) avec une belle hauteur sous plafond et donnant sur des cours intérieures. Les postes sont équipés de vraies chaises de bureau (de quoi éviter la mauvaise posture) et de ressources mutualisées : internet, imprimante, bibliothèque, salles de réunion. Pour souffler entre deux réunions, plusieurs zones de détentes sont également accessibles tels que les cuisines, le salon et le baby-foot. De nombreuses actions et activités sont mises en place en accord avec leur philosophie éco-responsable.

Ecoworking

27 Rue Romarin, 69001 Lyon

Grâce à ces beaux espaces de travail, Lyon a largement de quoi satisfaire tous les coworkers, il ne reste plus qu’à choisir !

Photo en Une : Now coworking Lyon © Julien Tragin