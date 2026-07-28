Où se baigner autour de Lyon cet été : 5 spots pour échapper à la canicule

Quand le thermomètre dépasse les 35 °C à Lyon, une seule envie s’impose : trouver un coin d’eau pour se rafraîchir. Si se baigner dans le Rhône ou la Saône reste interdit à Lyon, bien heureusement, la région regorge de spots aquatiques à connaître pendant la saison estivale. Lacs, plans d’eau ou piscines biologiques, voici notre sélection de lieux où se baigner autour de Lyon cet été !

1. Le lac Lyon-Condrieu, la baignade la plus proche au sud de Lyon

À seulement 45 minutes au sud de Lyon, accessible en voiture ou en 30 minutes de train, cette base de loisirs installée sur un plan d’eau propose une plage de sable surveillée, pour une journée qui sent les vacances sans quitter l’agglomération lyonnaise. Le lieu dispose également de chemins aménagés pour une promenade autour du lac, d’un terrain de volley-ball ou d’une pétanque en libre accès. Et surtout de belles bases de Water Jam, Water Adventure ou Water Games pour les amateurs de sensations fortes !

Tarif : à partir de 2 € pour les piétons, cyclistes ou motos, 5 € pour les voitures (les activités nautiques comme le wakeboard ou les jeux gonflables se réservent en sus).

Accès : en voiture, direction Condrieu. En train, gare de Saint-Clair-les-Roches, à moins d’1 km de la base.

2. Le plan d’eau du Bordelan, à Villefranche-sur-Saône

À une trentaine de kilomètres au nord de Lyon, aux portes du Beaujolais, ce plan d’eau de 10 hectares dispose d’une grande plage de sable, d’une pelouse avec coins d’ombre pour celles et ceux qui supportent moins le soleil et d’un beau plan d’eau pour y faire un plouf bien mérité en toute sécurité. Pendant la saison estivale, il est possible de s’y restaurer, de jouer au beach-volley, au ping-pong ou à la pétanque.

Accès : en voiture, direction Villefranche-sur-Saône. En train, gare de Villefranche-sur-Saône, puis environ 40 minutes de marche ou une correspondance en bus (lignes 151 ou 152).

Tarif : de 1,50 à 4€.

3. L’île Chambod-Merpuis, une baignade au cœur des Gorges de l’Ain

À environ une heure de Lyon, dans le département de l’Ain, l’île Chambod est née en 1960 lors de la construction du barrage d’Allement, sur la rivière d’Ain. Cette île de 20 hectares est un écrin de nature, encadré par les falaises calcaires du Balvay et du Jarbonnet dans les gorges de l’Ain. Les visiteurs disposent d’un large terrain de jeu entre randonnées autour de l’île, pédalos, canoë ou paddle, d’un plan d’eau navigable sur 15 km et d’une plage de sable aménagée.

Accès : en voiture, via l’A42 (sortie n°9 Pont-d’Ain) ou l’A40 (sortie n°8 Saint-Martin-du-Fresne), direction Chambod. En train direction, Bourg-en-Bresse et 2 allers-retours de navettes par jour depuis la gare déposent directement à la plage.

Tarifs : de 2,50 à 6€ en fonction de l’âge et de la période.

4. Le lac d’Aiguebelette, la « Méditerranée savoyarde »

À environ 1h de voiture et 1h30 de transports, ce lac naturel, le troisième de France de par sa taille, séduit avec ses eaux émeraude pouvant atteindre 28 °C en été. S’il est connu des Lyonnais, ses sept plages surveillées laissent de la place pour tout le monde, avec la possibilité de se balader sur l’un des nombreux sentiers de randonnée autour du lac, entre deux baignades.

Accès : en voiture, autoroute A43 direction Chambéry, sortie Aiguebelette . En train, gares de Lépin-le-Lac, à environ 1 km à pied des plages (vélo possible pour rallier directement le bord de l’eau).

Tarif : à partir de 2,50 € en semaine, 4 € le week-end et jours fériés (réductions pour les moins de 12 ans).

5. Le lac des Sapins, à Cublize : la baignade biologique

À environ 1h15 de voiture et 1h30 de transports, le lac des Sapins est, comme son nom l’indique, entouré de forêts, ce qui en fait un havre de fraîcheur largement apprécié par ses visiteurs. Deux options possibles : la baignade classique dans le lac, ou l’accès à un bassin biologique de 8 000 m², filtré naturellement par quelque 15 000 plantes aquatiques du lac. On y trouve également un large choix d’activités sportives, de loisirs ou de détente pour ceux qui préfèrent poser leurs serviettes et profiter du « farniente » !

Accès : en voiture, par l’A89 (sorties Tarare Centre ou Tarare Est) ou l’A6 (sortie n°30), direction Cublize. En train, ligne TER Lyon-Roanne-Clermont jusqu’à la gare d’Amplepuis, puis navette estivale N239, vélo ou marche pour les derniers kilomètres.

Tarif : de 2,50 à 5€.

Attention : depuis le 23/07/2026, la baignade est suspendue dans le lac des Sapins après la détection de cyanobactéries. Elle reste toutefois possible dans les piscines biologiques. Pour suivre l’évolution de la situation, rendez-vous sur leur site.

Ces spots permettent de s’évader à quelques kilomètres de Lyon, il ne reste plus qu’à choisir son coin d’eau et enfiler un maillot !