Les meilleurs restaurants avec terrasse à Lyon

Le soleil est au zénith et avec lui, la question du choix de la terrasse devient presque aussi sérieuse que celle de l’assiette. À Lyon, entre l’Hôtel-Dieu, les quais du Rhône, les parcs de la métropole ou les adresses atypiques, il y a largement de quoi sortir des sentiers battus. Voici notre sélection des meilleurs restaurants avec terrasse à Lyon.

Adonys Hôtel-Dieu, la terrasse face au patrimoine lyonnais

Installé juste en face du Grand Hôtel-Dieu, en plein centre-ville, Adonys propose une cuisine libanaise faite maison sur une terrasse ensoleillée et abritée. La carte joue l’authenticité, avec des saveurs toutes droit venues de la Méditerranée.

Au menu, on trouve des mezzés froids tels que le Moutabal ou le fameux (et délicieux) Baba Gannoujj, des falafels, de la moussaka ou le Khebzé Harra, un pain libanais grillé et pimenté avec de l’oignon, mais aussi des assiettes bien garnies, des grillades ou encore des plats végétariens. De quoi ravir tous les palais, d’autant plus avec la terrasse à quelques mètres de l’un des monuments les plus emblématiques de Lyon !

Adonys Hôtel-Dieu

20 Rue Bellecordière

69002 Lyon

L’Avenir, la terrasse nichée dans la verdure

Changement d’ambiance en direction de l’ouest lyonnais, au cœur du parc de Lacroix-Laval. L’Avenir n’est pas un restaurant comme les autres : c’est un restaurant pédagogique, où des élèves appliquent les enseignements des métiers de la restauration, sous la houlette de leurs formateurs de l’école Vatel.

Le restaurant invite à faire l’expérience d’un repas gastronomique à l’approche culinaire créative et raffinée. Le tout dans un écrin de verdure, confortablement installé au coeur de l’un des plus grands (et beaux) parcs de la métropole lyonnaise. Une adresse à part, qui permet de soutenir une démarche pédagogique tout en profitant d’un cadre verdoyant loin de l’agitation du centre.

Restaurant Avenir – Vatel Academy

1171 Av. de Lacroix-Laval

69280 Marcy-l’Étoile

Le Cocon Restaurant, la terrasse qui a des airs de campagne

On ne se doute pas qu’à Saint-Priest, il est possible de déjeuner ou dîner sur une terrasse avec vue sur un lac et la campagne environnante. En cuisine, le chef de la maison, Pierre Astic, met à l’honneur les produits de la région et de saison, au travers d’une cuisine moderne et authentique. Les fruits et légumes proviennent de productions locales, mais aussi de leur propre potager, visant à proposer une cuisine respectueuse de l’environnement.

Il est possible de choisir à la carte ou d’opter pour un menu bien-être, qui allie un déjeuner à un accès au spa et/ou à un massage. Une échappée belle en pleine nature, sans sortir de la métropole.

Botani, la terrasse végétale posée sur le Rhône

Sur les quais du 7e arrondissement, installée juste au-dessus du Centre Nautique Tony Bertrand, la terrasse du restaurant BOTANI Café a des airs de vacances, avec sa vue sur le fleuve et la piscine du Rhône. L’endroit cultive une identité hybride entre restaurant, bar et jardinerie urbaine, avec une carte courte construite autour de produits locaux et de saison.

La cuisine se veut inclusive et créative, avec des produits respectueux du vivant, adaptée aux régimes végétariens et omnivores. La terrasse végétalisée offre un cadre agréable pour savourer un verre de vin issu de la vallée du Rhône au coucher du soleil ou pour déguster leur menu de la semaine au déjeuner.

Que l’on cherche un cadre patrimonial, une démarche engagée, une bulle de nature ou une vue en hauteur, Lyon ne manque décidément pas d’options pour déjeuner ou dîner en terrasse !

Photo en Une : © Adobe Stock, Aurelien KEMPF-PIKSL