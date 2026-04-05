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À Marseille, l’herboristerie du Père Blaize traverse les siècles

© La pharmacie-herboristerie du Père Blaize à Marseille

Dans le quartier de Noailles, à deux pas de la Canebière, l’herboristerie du Père Blaize ne se remarque pas tout de suite. Rue Méolan, il faut savoir où regarder. Pas de grande vitrine, juste une façade discrète. Et pourtant, l’adresse est connue. L’histoire commence en 1815, quand Toussaint Blaize, originaire des Hautes-Alpes, s’installe à Marseille avec un savoir-faire précis : soigner avec les plantes. Rapidement, la réputation dépasse le quartier. On vient pour un mélange, un conseil, un remède. Plus de deux siècles plus tard, rien n’a vraiment disparu. Le lieu est toujours là, au même endroit, avec la même base : la phytothérapie.

Une histoire de transmission

Pendant longtemps, l’herboristerie reste une affaire de famille. Six générations se succèdent, transmettant recettes, gestes et manière de faire. Une continuité rare, qui donne au lieu une forme de stabilité. Avec le temps, l’activité évolue. L’herboristerie devient une pharmacie-herboristerie, s’inscrit dans un cadre plus réglementé, tout en conservant son identité. Aujourd’hui, elle n’est plus dirigée par les descendants, mais l’esprit reste. Le savoir circule, s’adapte, sans repartir de zéro.

© La pharmacie-herboristerie duPère Blaize à Marseille
© La pharmacie-herboristerie du
Père Blaize à Marseille

Un décor presque inchangé

À l’intérieur, l’espace est serré. Casiers d’apothicaires, bocaux, plantes séchées, racines, poudres. Le bois est omniprésent, une balance ancienne est encore utilisée. Rien n’est là pour faire décor. Les odeurs prennent rapidement le dessus. Un mélange de plantes qui donne une impression immédiate. On est loin d’un espace standardisé. Les noms de plantes plus ou moins connus se comptent par dizaines. Romarin, hamamélis et autre rhodiole sont manipulés, pesés, assemblés. Les préparations se font sur place, au cas par cas ou à partir de recettes déjà établies.

On ne vient pas seulement acheter. Les clients prennent le temps. Ils expliquent, posent des questions, attendent. Le fonctionnement repose sur cet échange. Certaines demandes sont précises, d’autres plus floues. Le rôle du pharmacien est d’orienter, d’ajuster, de proposer une préparation adaptée. Car les plantes ne sont pas anodines. Derrière l’idée de naturel, il y a des principes actifs, des dosages, des usages à respecter. Le conseil reste donc central, entre connaissance des plantes et cadre réglementaire.

© La pharmacie-herboristerie duPère Blaize à Marseille
© La pharmacie-herboristerie du
Père Blaize à Marseille
4 Rue Meolan et du Père Blaize, 13001 Marseille
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Date de dernière modification le par Thibault

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