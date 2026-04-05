À Marseille, l’herboristerie du Père Blaize traverse les siècles
Dans le quartier de Noailles, à deux pas de la Canebière, l’herboristerie du Père Blaize ne se remarque pas tout de suite. Rue Méolan, il faut savoir où regarder. Pas de grande vitrine, juste une façade discrète. Et pourtant, l’adresse est connue. L’histoire commence en 1815, quand Toussaint Blaize, originaire des Hautes-Alpes, s’installe à Marseille avec un savoir-faire précis : soigner avec les plantes. Rapidement, la réputation dépasse le quartier. On vient pour un mélange, un conseil, un remède. Plus de deux siècles plus tard, rien n’a vraiment disparu. Le lieu est toujours là, au même endroit, avec la même base : la phytothérapie.
Une histoire de transmission
Pendant longtemps, l’herboristerie reste une affaire de famille. Six générations se succèdent, transmettant recettes, gestes et manière de faire. Une continuité rare, qui donne au lieu une forme de stabilité. Avec le temps, l’activité évolue. L’herboristerie devient une pharmacie-herboristerie, s’inscrit dans un cadre plus réglementé, tout en conservant son identité. Aujourd’hui, elle n’est plus dirigée par les descendants, mais l’esprit reste. Le savoir circule, s’adapte, sans repartir de zéro.
Un décor presque inchangé
À l’intérieur, l’espace est serré. Casiers d’apothicaires, bocaux, plantes séchées, racines, poudres. Le bois est omniprésent, une balance ancienne est encore utilisée. Rien n’est là pour faire décor. Les odeurs prennent rapidement le dessus. Un mélange de plantes qui donne une impression immédiate. On est loin d’un espace standardisé. Les noms de plantes plus ou moins connus se comptent par dizaines. Romarin, hamamélis et autre rhodiole sont manipulés, pesés, assemblés. Les préparations se font sur place, au cas par cas ou à partir de recettes déjà établies.
On ne vient pas seulement acheter. Les clients prennent le temps. Ils expliquent, posent des questions, attendent. Le fonctionnement repose sur cet échange. Certaines demandes sont précises, d’autres plus floues. Le rôle du pharmacien est d’orienter, d’ajuster, de proposer une préparation adaptée. Car les plantes ne sont pas anodines. Derrière l’idée de naturel, il y a des principes actifs, des dosages, des usages à respecter. Le conseil reste donc central, entre connaissance des plantes et cadre réglementaire.
Noailles évolue mais le Père Blaize se maintient
À Noailles, où les commerces évoluent rapidement, le Père Blaize reste un point fixe. Une adresse connue, transmise, parfois redécouverte. La clientèle est variée. Des habitués, des curieux, des visiteurs. Certains viennent avec une idée précise, d’autres pour découvrir. En face, une tisanerie prolonge l’expérience. On y retrouve les plantes sous une autre forme, plus accessible, plus quotidienne.
Depuis quelques années, les plantes médicinales retrouvent une place dans les usages. Beaucoup s’y intéressent, pour compléter ou explorer d’autres approches. Pour le Père Blaize, ce mouvement s’inscrit dans une continuité. Le lieu n’a pas changé de direction. Il continue sur la même base, en s’adaptant aux demandes. Ici, les plantes ne sont pas une tendance. Elles sont restées.