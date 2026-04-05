À Marseille, l’herboristerie du Père Blaize traverse les siècles

Dans le quartier de Noailles, à deux pas de la Canebière, l’herboristerie du Père Blaize ne se remarque pas tout de suite. Rue Méolan, il faut savoir où regarder. Pas de grande vitrine, juste une façade discrète. Et pourtant, l’adresse est connue. L’histoire commence en 1815, quand Toussaint Blaize, originaire des Hautes-Alpes, s’installe à Marseille avec un savoir-faire précis : soigner avec les plantes. Rapidement, la réputation dépasse le quartier. On vient pour un mélange, un conseil, un remède. Plus de deux siècles plus tard, rien n’a vraiment disparu. Le lieu est toujours là, au même endroit, avec la même base : la phytothérapie.

Une histoire de transmission

Pendant longtemps, l’herboristerie reste une affaire de famille. Six générations se succèdent, transmettant recettes, gestes et manière de faire. Une continuité rare, qui donne au lieu une forme de stabilité. Avec le temps, l’activité évolue. L’herboristerie devient une pharmacie-herboristerie, s’inscrit dans un cadre plus réglementé, tout en conservant son identité. Aujourd’hui, elle n’est plus dirigée par les descendants, mais l’esprit reste. Le savoir circule, s’adapte, sans repartir de zéro.