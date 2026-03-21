À Marseille, Splendido lance son buffet à volonté 100% italien

Et si le dimanche midi prenait un accent italien ? À Marseille, le restaurant Splendido lance un nouveau rendez-vous dominical qui devrait attirer les amateurs de brunch. Baptisé « Sunday Club », ce buffet à volonté promet un déjeuner autour de la cuisine italienne, servi chaque dimanche dans un format XXL.

Voir cette publication sur Instagram Amici, dimanche c’était notre premier brunch à Splendido et c’était juste incroyable, de la burrata à foison, des pasta à volonté et des desserts à tomber, on a vu tout en couleur ! Milles merci d’être venus passer votre day off avec nous et pour les absents on se retrouve la semaine prochaine pour…

Antipasti et charcuterie

Installé au 16-18 rue de la République, à deux pas du Vieux-Port, l’établissement du groupe Big Mamma, connu pour ses grandes trattorias aux décors spectaculaires, propose un nouveau concept. Devenu en quatre ans une des adresses italiennes incontournables de Marseille, le restaurant a lancé le 1er mars dernier un brunch accessible tous les dimanches de 11h30 à 14h15. Un buffet à volonté qui met à l’honneur tous les grands classiques de la cuisine italiennes. Antipasti, fromages et charcuteries ouvrent le bal, avec notamment de la mortadelle venue tout droit de Bologne, des burratas des Pouilles ou encore une tresse de mozzarella de trois kilos. Un assortiment choisi avec soin auprès des 150 producteurs italiens qui travaillent depuis des années avec les équipes de Big Mamma.

Risotto, lasagnes et pizzas

Du côté des plats chauds, le buffet continue sur la même ligne. Pâtes fraîches préparées le matin, risotto cacio e pepe, lasagnes gratinées ou pizzas qui sortent du four tout au long du service composent l’essentiel de l’offre. L’idée est simple : permettre aux convives de goûter à plusieurs recettes emblématiques de la cuisine transalpine, sans contrainte de menu. Le moment sucré n’est pas en reste. Un bar à dolci propose tiramisù géant, gâteau au chocolat à étages, profiteroles napolitaines ou glaces artisanales.

Un service de garderie gratuite

Parce qu’un brunch à volonté est encore plus agréable quand chacun y trouve sa place, Splendido propose aussi un Kid’s Club gratuit chaque dimanche. Pensé pour les familles, cet espace permet aux parents de profiter du brunch italien en toute tranquillité. Pendant que les adultes se servent au buffet, dégustent un spritz ou passent par le bar à tiramisù, les enfants peuvent être accueillis dans un espace dédié, encadrés par l’équipe du restaurant. Jeux, coloriages et activités sont prévus pour les occuper tout au long du service.

Côté ambiance, le restaurant conserve avec ce brunch l’esprit des adresses du groupe Big Mamma. Un DJ viendra d’ailleurs assurer l’atmosphère musicale tandis que l’impressionnant bar de Splendido continuera aussi le dimanche midi de jouer un rôle central. Les cocktails italiens (en supplément) viendront accompagner les assiettes salées comme les desserts. Spritz, prosecco ou cocktails maison complètent l’expérience, dans l’esprit festif que revendique Splendido depuis son ouverture.

Côté prix, la formule est proposée à 32 euros pour les adultes et 16 euros pour les enfants, avec gratuité pour les moins de trois ans. Une réservation est recommandée, le restaurant affichant régulièrement complet.

Splendido

16-18 Rue de la République, 13001 Marseille

Du lundi un dimanche de 12h à 14h30 et de 18h45 à 22h30.

Brunch le dimanche de 11h30 à 14h15.

32 euros par adulte et 16 euros pour les enfants, gratuit -3 ans.

Photo de couv : Splendido © Big Mamma