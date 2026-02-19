À Marseille, ce sandwich guadeloupéen met tout le monde d’accord

Installé depuis début 2025 place de Rome, Boss Bokit fait souffler un vent des Antilles au cœur de Marseille. On a testé pour vous cette adresse devenue incontournable en quelques mois, et le voyage est immédiat. Entre bokits dorés à souhait, agoulous généreux et accras croustillants, tout est fait maison et préparé minute par Reynold, le patron. Mention spéciale pour la sauce chien et les doucelettes coco-cannelle qui prolongent l’évasion. Une street-food guadeloupéenne gourmande et franchement addictive.

Plutôt bokit ou agoulou ?

Une bonne adresse en remplace une autre. Derrière une vitrine discrète du 4 place de Rome à Marseille, là où se trouvait auparavant le restaurant africain Libala, Reynold a choisi d’ouvrir en début d’année dernière Boss Bokit. Aux fourneaux le jeune homme s’applique à préparer des plats de son île d’origine, la Guadeloupe, façon street-food. En bonne place sur la carte : le bokit, un sandwich guadeloupéen fait à partir d’un disque de pâte à pain frite. Chez Boss Bokit la pâte est faite maison et cuite minute. Le geste est parfaitement maîtrisé par Reynold avec comme résultat un pain parfaitement cuit, croquant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. Côté garnitures et en accord avec la tradition guadeloupéenne, plusieurs déclinaisons sont proposées. Morue, thon, viande hachée, poulet, jambon fromage ou végé. Pour toutes les essayer, il faudra revenir puisqu’un seul bokit peut facilement satisfaire les plus gros appétits. Ceux qui auront les yeux plus gros que le ventre opteront pour le grand frère du bokit, l’agoulou, qui signifie littéralement « vorace » en créole. Plus épais que le bokit, son pain n’est pas frit mais d’une texture briochéé et passé sous le grill. Deux versions sont proposées : une au poulet et l’autre à la viande hâchée, le tout garni de pommes de terre grillées, d’emmental, d’oeuf ou encore de poivrons marinés.

Du goût de l’entrée au dessert

Comme le pain des sandwichs, les accompagnements et les entrées aussi sont faits maison, en commençant par les inévitables accras de morues. Pour ceux-là, comme pour les tenders de poulet et les incroyables frites de patates douces, Boss Bokit propose un assortiment de sauces. Pour une expérience optimale, on vous conseille la sauce chien confectionnée ici avec de la ciboulette, de l’ail, du piment végétarien peu piquant, du persil, de l’ail et de l’oignon. Le goût est relevé juste ce qu’il faut mais cette sauce indissociable des Antilles peut donner une tout autre dimension aux accompagnements.

Enfin pour le dessert, aux beaux jours Reynold prépare de délicieux sorbets à la noix de coco typiques de la Guadeloupe. Mais la surprise du chef est peut-être à chercher du côté des doucelettes : des caramels au lait de coco avec un léger parfum de cannelle. Pour déguster les plats de Boss Bokit, si on choisit de ne pas prendre à emporter, l’on peut passer un moment sur les quelques places face à la cuisine ou préférer la salle du sous-sol. En été, quelques tables sont dressées sur la place à l’ombre d’un platane.

Boss Bokit

4 place de Rome, 13006, Marseille

Du mardi au dimanche de 12h à 15h et de 19h à 22h.