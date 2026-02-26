Un grand rendez-vous dédié au manga et à l’animation ce week-end au Parc Chanot

Fan de manga et de culture japonaise au sens large ? Notez bien ceci : du 27 février au 1er mars 2026, la Japan Expo Sud Marseille investit le Parc Chanot pour sa 16e édition. Pendant trois jours, l’événement rassemble à Marseille les acteurs et les publics de la culture japonaise contemporaine et traditionnelle. On se voit là-bas ?

Un rendez-vous dédié au manga et à l’animation

Déclinaison méridionale de la Japan Expo parisienne, le salon s’étendra sur plus de 28 000 m². Les halls accueilleront des éditeurs de mangas, des distributeurs d’animation, des boutiques spécialisées et des artistes indépendants. Conférences, rencontres et séances de dédicaces rythmeront le programme, avec des interventions consacrées aux évolutions du secteur et à la diffusion des œuvres japonaises en France. Des créateurs de contenus, auteurs, illustrateurs et comédiens de doublage sont attendus pour échanger avec le public. Les discussions porteront aussi bien sur les processus de création que sur l’adaptation et la traduction des séries japonaises.

Parmi les invités annoncés figure le créateur de contenus Cyprien, venu présenter ses projets, et notamment son ouvrage Le Pire guide du Japon publié récemment, et rencontrer son public lors de séances de dédicaces. Le salon accueillera également des comédiens de doublage, dont Arnaud Laurent (voix française de Natsu dans Fairy Tail) et Anouck Hautbois (Ladybug, Sailor Moon), connus pour leurs doublages de séries d’animation japonaises. Des conférences et rencontres permettront d’aborder les métiers du doublage, l’adaptation des dialogues et le travail en studio.

Le cosplay à l’honneur

Parmi les temps forts figurent les sélections françaises du World Cosplay Summit. Les participants présenteront des costumes inspirés de mangas, d’animés ou de jeux vidéo, accompagnés de prestations scéniques. Les lauréats représenteront la France lors de la finale organisée au Japon.

Jeux vidéo, traditions et gastronomie

Au-delà du manga et de l’animation, Japan Expo Sud intégrera des espaces consacrés au jeu vidéo, avec des bornes en libre accès et des tournois organisés durant le week-end. Des ateliers présenteront également différentes pratiques traditionnelles japonaises : origami, calligraphie, cérémonie du thé ou démonstrations d’arts martiaux. Dans les allées, les visiteurs trouveront des stands de produits dérivés, d’objets artisanaux et de spécialités culinaires japonaises, comme les ramen, des takoyaki ou encore des pâtisseries typiques.

Goldorak au centre de l’édition 2026

Moment marquant de cette édition, l’exposition consacrée à Goldorak occupera un espace dédié au sein du Parc Chanot. À l’occasion des 50 ans du robot créé par Go Nagai, un parcours sur 300m² reviendra sur la naissance de la série au Japon, sa diffusion en France à la fin des années 1970 et son inscription durable dans la culture populaire. Archives, visuels, éléments de production et contenus explicatifs permettront de retracer l’histoire d’un programme qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs et contribué à l’essor de l’animation japonaise en France.

Japan Expo Marseille

Parc des Expositions Marseille Chanot, Rond-point du Prado, 13008 Marseille

27 février au 1er mars 2026 de 9h30 à 18h.

Entrée de 10,80 € à 299 € selon la formule. Gratuit pour les -8 ans.

Photo de une : Parc Pokémon Tokyo, Japon © PokéPark Kanto