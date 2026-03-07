Les dernières fabriques qui font vivre le véritable savon de Marseille

Le savon de Marseille est souvent copié mais rarement égalé. Son nom apparaît sur des produits fabriqués aux quatre coins du monde, mais peu sont ceux qui respectent la véritable recette du précieux cube à la teinte verte. Pour retrouver l’authenticité du savon de Marseille, il faut forcément se tourner vers la ville où il a été inventé il y a plusieurs siècles.

Au XIXe siècle, Marseille comptait plus de 90 savonneries. Le port importait les huiles végétales, les chaudrons tournaient jour et nuit, et le savon faisait vivre une part importante de la population. Aujourd’hui, il ne subsiste plus qu’une poignée de savonneries traditionnelles. Ces maisons perpétuent un savoir-faire ancestral : une fabrication seulement à base d’eau, de soude, de sel et d’huiles végétales, une cuisson au chaudron selon le procédé dit « marseillais », et une longue période de séchage. Malheureusement, l’appellation « Savon de Marseille » n’est protégée ni par une AOP ni par une IGP. En théorie, n’importe quel fabricant peut donc utiliser ce nom, même sans respecter la recette historique.

Pour éviter les imitations, voici une liste des savonneries traditionnelles en activité à Marseille.

La Savonnerie Serail

Fondée en 1949, la Savonnerie Le Sérail a joué un rôle de sauvegarde du savoir-faire face aux détergents industriels. Elle produit principalement des cubes de savon 72 %, mais aussi des savons destinés à l’entretien de la maison et quelques savons de toilette parfumés. L’atelier conserve les cuissons en chaudron et les méthodes traditionnelles, avec un équipement récupéré d’anciennes savonneries.

Savonnerie Serail

50 Bd Anatole de la Forge, 13014 Marseille

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Le samedi du 10h à 12h.

La Savonnerie du Midi

La Savonnerie du Midi, créée en 1894, continue la production traditionnelle dans le quartier des Aygalades. Sous sa marque « La Corvette », elle fabrique des cubes classiques, des savons liquides pour la maison, des shampoings solides et des savons parfumés aux huiles essentielles. L’entreprise a également ouvert un musée du savon, retraçant l’histoire locale et le rôle économique des savonneries.

Savonnerie du Midi

72 Rue Augustin Roux, 13015 Marseille

Du lundi au vendredi de 10h à 12h45 et de 13h45 à 17h.

La Savonnerie Fer à Cheval

La Savonnerie Fer à Cheval, fondée en 1856, est la plus ancienne. Elle produit toujours ses savons au chaudron selon le cycle historique de dix jours : cuisson, lavage, relargage, coulage et séchage. La maison propose des cubes classiques verts ou blancs 72 %, des savons parfumés à la lavande ou à l’huile d’olive, ainsi que des produits de toilette et de soin (savons liquides, gels douche, crèmes pour les mains). L’atelier est ouvert à la visite et montre toutes les étapes de fabrication.

Savonnerie Fer à Cheval

66 chemin de Sainte-Marthe, 13014 Marseille

Du lundi au vendredi de 10h à 18h. Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h à 18h.

La Savonnerie de la Licorne

La Savonnerie Marseillaise de la Licorne, plus récente, propose un regard pédagogique sur le savon. Avec ses trois boutiques, une de chaque côté du port et une au cours Julien, elle organise des ateliers ouverts au public et fabrique des savons artisanaux parfumés, des cubes traditionnels et des produits décoratifs ou cadeaux, tout en conservant la méthode marseillaise.

Savonnerie de La Licorne

34 cours Julien, 13006 Marseille

Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 19h.

26 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

Du lundi au dimanche de 9h à 20h.

112 quai du Port, 13002 Marseille

Du lundi au dimanche du 10h à 20h.

La Savonnerie Marius Fabre

Même si Marseille reste le nom associé, la tradition ne s’arrête pas aux limites la ville. À Salon-de-Provence, la Savonnerie Marius Fabre perpétue depuis 1900 la fabrication au chaudron, utilisant des huiles végétales et des recettes proches de l’original. Les cubes classiques, les savons parfumés et les produits de toilette y prolongent la tradition marseillaise au-delà de la ville.

Savonnerie Marius Fabre

148 avenue Paul Bourret, 13300 Salon-de-Provence

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.