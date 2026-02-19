À Marseille, un musée immersif consacré à l’anis et au pastis

Installée au cœur des Docks Village à Marseille, Maison Yellow est un espace hybride qui met l’anis et le pastis au centre d’une approche à la fois culturelle et sensorielle de la ville. Le musée de l’anis y propose une lecture de l’histoire locale à partir d’un ingrédient qui fait partie de l’identité marseillaise, tout en laissant de la place à d’autres expériences : atelier, boutique ou restauration, pour prolonger la découverte.

Un parcours immersif et sensoriel

Le musée de l’anis est conçu comme un espace interactif où l’on découvre l’épice, ses origines, ses usages, mais aussi la façon dont elle s’est inscrite dans la culture locale. Le parcours sollicite les sens : odeurs, textures, images et anecdotes se succèdent pour expliquer la naturalité des ingrédients des produits anisés, leur fabrication, leur service et leur place dans la vie quotidienne à Marseille.

Au milieu du parcours, une expérience en 4Dx à bord d’une Méhari transporte le visiteur à travers une vision animée de la ville, dans un mélange de saveurs, de senteurs et de repères visuels. Cette séquence rappelle que l’anis ne se limite pas à une simple boisson : il est un marqueur culturel, un lien entre traditions locales et influences méditerranéennes.

Une adresse qui dit Marseille autrement

Maison Yellow est plus qu’un musée. Le lieu rassemble plusieurs univers qui invitent à prolonger l’expérience après la visite. La boutique propose une sélection de produits régionaux, d’éditions limitées, de créations d’artisans locaux, d’objets de décoration et d’ouvrages autour de l’anis, du pastis ou de la culture méditerranéenne.

Le bar, quant à lui, met en avant le pastis et les spiritueux du groupe Pernod Ricard à travers des cocktails et mocktails originaux. Il fonctionne comme un espace de partage dans lequel on peut goûter différentes interprétations de saveurs anisées ou simplement se détendre autour d’un verre.

À table, une cuisine du Sud

Au restaurant de Maison Yellow, la carte change au fil des saisons et met l’accent sur les produits locaux. Les plats, préparés par le chef Emmanuel Cocuzza, inspirés des traditions marseillaises et provençales, peuvent intégrer une note d’anis ou simplement refléter la palette méditerranéenne. Ici, les habitants se retrouvent pour un déjeuner ou un brunch du dimanche, souvent associé à une visite du musée.

De la boutique à l’atelier

Des ateliers de « pastisologie » régulièrement organisés permettent aussi d’approfondir l’histoire et la composition du pastis en compagnie d’un expert, avec dégustations à la clé. Ces séances sont conçues pour ceux qui souhaitent comprendre plus en détail les composants et les étapes qui font d’une boisson anisée un élément reconnu de la culture marseillaise.

Maison Yellow est donc un point d’accès original pour penser Marseille autrement : à travers une épice, l’histoire des usages, la convivialité d’un bar et d’un restaurant, et l’échange autour d’une tradition locale qui dépasse largement le simple cliché du pastis.

Maison Yellow

10 Place de la Joliette, Les Docks Village, 13002, Marseille

Du lundi au dimanche de 10h à 19h