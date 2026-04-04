À Marseille, Mamoï installe sa street food vietnamienne dans un ancien kiosque à journaux

À Marseille, certains kiosques à journaux cherchent une seconde vie. Sur la place Delibes, dans le 8e arrondissement, l’un d’eux a récemment changé de cap. Là où l’on venait autrefois acheter la presse du matin, on s’arrête désormais pour un sandwich vietnamien ou un rouleau de printemps. Le lieu se nomme Mamoï et fonctionne comme un petit comptoir de street food. Le kiosque existait depuis longtemps comme point de vente de journaux dans le quartier Périer, mais la crise que traverse la presse papier a poussé plusieurs exploitants à repenser ce type d’espace urbain. Le projet Mamoï s’inscrit dans cette transformation : un lieu minuscule, ouvert sur la rue, adapté à une cuisine rapide et à emporter. Le site a été attribué aux nouveaux occupants en juin 2024. Après plusieurs mois de préparation et d’aménagement, l’activité a démarré à la toute fin de l’année 2025.

Un duo derrière le comptoir

Le projet est porté par Hugo, 38 ans, qui accueille les clients et gère le service. Avant cette aventure, il travaillait dans un autre secteur, avec plusieurs commerces liés à la cigarette électronique. Mais l’envie de changer de voie s’est installée avec le temps. Un séjour d’un an en Australie, où il a travaillé dans la restauration, lui a donné le déclic. L’expérience lui a montré qu’un projet simple pouvait fonctionner dans un petit espace, à condition de proposer des produits faciles à préparer et à emporter. La rencontre avec Anh a ensuite donné une direction précise au projet. Cuisinière vietnamienne avec une vingtaine d’années d’expérience, elle s’occupe aujourd’hui de la préparation des plats.

Voir cette publication sur Instagram En ce beau lundi ensoleillé, l’équipe Mamoï est heureuse de vous accueillir pour une nouvelle semaine pleine de bonne humeur.

À tout à l’heure ! ☀️💛".

Une street food pensée pour le quartier

La carte reste volontairement courte. Au centre, le banh mi, sandwich vietnamien préparé dans une baguette et garni de légumes, d’herbes fraîches et ici au choix au porc ou au tofu. Les rouleaux de printemps font aussi partie des classiques proposés au kiosque, au porc, à la crevette, au poulet ou au tofu. Quelques salades vietnamiennes et du riz gluant complètent l’offre. En dessert, Hugo et Anh ne donnent pas le choix en misant tout sur un incroyable mango sticky rice. L’ensemble est pensé pour être mangé sur le pouce, avec ou sans couverts, à emporter ou à déguster sur les quelques tables installées devant le kiosque. Un format qui correspond bien au rythme du quartier, fréquenté le midi par des employés de bureaux, des commerçants ou des lycéens des alentours.

Une adresse familiale

Le nom du kiosque résume l’esprit du lieu. Mamoï est un mot inventé qui mélange « mamie » et « bà noï », la grand-mère en vietnamien. L’idée est d’évoquer une cuisine attentive et familiale, même dans un format rapide. Au fil des semaines, Mamoï a réussi son pari. Attirer des habitués qui ne repartent plus désormais avec un journal sous le bras, mais avec un délicieux banh mi !

Mamoï

Place Délibes 13008 Marseille