Notre sélection des meilleurs restaurants libanais de Marseille

Ville portuaire par excellence, Marseille a toujours été une terre de mélanges et de cuisines venues d’ailleurs. On y mange italien, arménien, comorien, africain… et évidemment libanais. La cuisine libanaise s’est installée depuis longtemps dans le paysage marseillais, avec des adresses authentiques et dépaysantes. Du snack sur le pouce à la table plus travaillée, il y en a pour tous les styles. Voici 5 restaurants libanais à Marseille qui valent vraiment le détour.

1. Mouné

Mouné s’impose comme l’une des adresses libanaises incontournables de la ville et pourrait même se classer tout bonnement parmi les meilleures tables de Marseille. À la croisée de la tradition et d’une approche contemporaine très engagée, ici, la cuisine libanaise est repensée à partir de produits locaux et de saison, avec une vraie exigence sur la provenance. Le labneh est préparé avec du lait fourni par la Laiterie marseillaise, les légumes et la viande viennent de producteurs provençaux tandis que les champignons sont achetés à une champignonnière urbaine de la ville. Les assiettes préparées par la cheffe Najla sont précises, élégantes et goutues, servies par son mari Serje, jamais avare d’un bon mot ou d’une plaisanterie.

Mouné

30 Rue Fortia, 13001 Marseille

Du lundi au vendredi de 12h à 14h.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 19h30 à 22h.

2. Tamaly

Tamaly est une adresse ultra populaire à Marseille pour celles et ceux qui aiment la cuisine libanaise gourmande et sans chichi. Réputé pour ses différentes déclinaisons de houmous crémeux, le lieu propose aussi une belle sélection des traditionnel mezzés allant du kebeh au berek en passant par les indétrônables falafels. Jeremy, le propriétaire des lieux a appris ces recettes auprès de sa grand-mère, Samia. Mais le jeune homme ne s’est pas contenté de retranscrire à la lettre les plats de son enfance. Il se permet de les moderniser. Une de ses créations, un bowl libanais composé de salade, tomate cerise, oignon sumac, chou rouge mariné, aubergines zaatar, olives, grenade et fromage, houmous et halloumi doré à l’huile d’olive.

Tamaly

4 Rue Edmond Rostand, 13006 Marseille

Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h.

Du lundi au dimanche de 18h30 à 22h.

3. Yasmine

Ici, c’est la tradition qui prime. Dans cette cantine près du Vieux-Port, se mêlent des influences syriennes, libanaises et levantines. On y retrouve tous les grands classiques du Moyen-Orient : houmous, moutabal, falafels, grillades et salades, servis en portions généreuses. En prime, la carte offre de nombreuses options pour les végétariens. L’endroit parfait pour un déjeuner en terrasse, avec le port et la Bonne Mère en arrière plan.

Yasmine

17 passage Adrien Bles, 13002 Marseille

Du lundi au dimanche de 12h à 15h30.

Du mercredi au lundi de 19h30 à 23h30.

4. Mont Liban

Chez Mont Liban, on s’y arrête après le travail pour composer son repas du soir ou le midi pour une pause déjeuner au soleil, sur une des quelques places attablées qu’offre la terrasse. La patronne de ce snack libanais vous étale directement sous les yeux ses spécialités préparées le matin même. Mention spéciale pour les rikakats (flutes au fromage) et les manouchés (pizza au zaatar). Le service est rapide et les prix sont accessibles. Une belle façon de découvrir la cuisine libanaise façon street food.

Mont Liban 63 Rue Sainte, 13001 Marseille Du lundi au jeudi de 12 à 16h30. Du vendredi au samedi de 12h à 20h.

5. Le Par Azar

À première vue, le Par Azar ne paie pas de mine : une devanture sobre posée entre une lourde entrée d’immeuble et un antiquaire, une terrasse toute aussi discrète installée sur une grande place un peu vide. Et c’est peut-être ça qui fait son succès auprès des habitants du Panier et du quartier Saint-Jean. S’il ne cherche pas à appâter le chaland par une devanture et une terrasse qui claquent, le Par Azar sait séduire par la qualité et la simplicité de ses plats. Notamment avec l’assiette du nom du restaurant, la Par Azar, et son labneh maison. Les habitués ne s’y trompent pas en optant en dessert pour l’assortiment de pâtisseries libanaises, aux saveurs de miel, d’amande et de fleur d’oranger.

Le Par Azar

31 Grand Rue, 13002 Marseille

Du lundi au samedi de 11h à 15h.