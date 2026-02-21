Pizza à Marseille : camions de quartier ou pizzerias historiques, le grand duel

À Marseille la pizza occupe une place centrale dans le paysage culinaire. Si le plat lui-même trouve ses racines à Naples au XIXe siècle avec l’installation de familles italiennes dans le quartier du Panier, la cité phocéenne a développé au fil du temps des usages bien à elle. Parmi ceux-ci, deux traditions se distinguent aujourd’hui encore : les camions à pizza, figures incontournables de la street-food locale, et les pizzerias historiques qui font partie du patrimoine gastronomique de la ville.

Les camions à pizza, une tradition marseillaise

L’histoire des camions à pizza prend naissance à Marseille. C’est en 1962 que le premier camion à pizza au monde voit le jour, imaginé par Jean Méritan. Inspiré par les camionnettes-épiceries ambulantes qu’il a croisées lors de ses voyages, le marseillais aménage un utilitaire avec un four à bois pour cuisiner et vendre des pizzas directement dans la rue. L’idée séduit rapidement et le concept se répand dans toute la France au cours des années suivantes. Aujourd’hui encore, la tradition perdure, puisqu’une cinquantaine de camions à pizza continuent d’animer les quartiers de Marseille.

Voici trois camions parmi les plus courus de la ville :

Le camion de Gérald (Chez Gé)

Installé à la Blancarde, Le camion de Gérald est un véritable lieu de rencontre pour les habitants du quartier. Ici la pizza peut être emportée entière ou dégustée à la portion. La tradition marseillaise est respectée avec sur la carte la fameuse « moitié-moitié ». Une pizza toute simple, mais délicieuse. De la sauce tomate avec des anchois d’un côté et de l’emmental de l’autre. Le tout, parsemé d’olives noires.

Chez Gé

93 boulevard de la Blancarde, 13004, Marseille

06 48 03 90 97

Le CGR (Chez Guillaume et Roxane)

Installés stratégiquement sur le boulevard Chave, Roxane et Guillaume, deux passionnés, proposent des pizzas au feu de bois. Il y a les classiques. Et d’autres, plus originales comme leur pizza signature, la « Sensation » : mozzarella, mozzarella di buffala, mortadelle pistachée, roquette, pistou maison et concassé de pistache.

Le CGR

170 Bd Chave, 13005, Marseille

06 09 52 82 21



M. Le Camion

Mickaël, à la tête de M. Le Camion, n’est autre que le vainqueur en 2025 du concours du meilleur camion à pizzas de Provence organisé par une chaîne de télévision locale. Le marseillais a notamment brillé aux yeux du jury grâce à sa pizza à la « sôcisse » de Marseille (une saucisse au fenouil) et à la brousse du Rove.

M. Le Camion

Place Estrangin, 13006, Marseille

06 04 94 83 88



Les pizzerias historiques : la pizza marseillaise version institution

En parallèle de la street food, Marseille possède des pizzerias dont l’histoire remonte à plusieurs décennies, et qui sont devenues des institutions locales. Ici se croisent les locaux et les touristes pour déguster des pizzas aux recettes qui se transmettent souvent de génération en génération.

Voici trois de ces pizzerias incontournables de Marseille :

Chez Sauveur

Fondée en 1943 par Sauveur Di Paola, cette pizzeria du quartier de Noailles est l’une des plus anciennes de la ville. Il paraîtrait même que c’est ici qu’a été inventée la « moitié-moitié ». Pour preuve un boîtier en métal encore présent sur un des mur de la pizzeria et sur lequel on trouve deux boutons. L’un pour commander une pizza au fromage, l’autre une pizza à l’anchois. Lorsqu’on appuyait sur les deux, on recevait une pizza moitié-moitié.

Chez Sauveur 10 Rue d’Aubagne, 13001, Marseille Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h

Chez Etienne

Chez Etienne est une pizzeria mythique nichée au cœur du quartier du Panier à Marseille, ouverte depuis 1943 et menée par la famille Cassaro depuis trois générations. L’institution est réputée pour sa « moitié-moitié » et pour l’ambiance qui y règne : le temps semble s’y être arrêté. Chez Etienne est même devenu au fil du temps une des attractions du quartier.

Chez Etienne

43 Rue de Lorette, 13002, Marseille

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 14h15 et de 19h30 à 22h30

Chez Noël

Ouverte depuis 1977, la pizzeria Chez Noël, située en haut de la Canebière, fait partie des adresses historiques de Marseille. Connue pour ses pizzas cuites au feu de bois servie dans une salle et sur un service au charme désuet, elle est régulièrement citée parmi les meilleures pizzerias de la ville. Les habitués connaissent les longues soirées d’été sur sa terrasse sous la façade de la majuestueuse église des Réformés.

Chez Noël

174 La Canebière, 13001, Marseille

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 19h à 23h30