Top 5 des meilleurs restaurants où déguster une bouillabaisse à Marseille

À Marseille, la bouillabaisse est une affaire sérieuse. Au fil du temps, la recette s’est codifiée, au point qu’une charte a été rédigée pour encadrer sa préparation ainsi qu’une liste des poissons pouvant être utilisés. Aujourd’hui, on la retrouve dans une multitude de restaurants de la ville. Mais attention, la confection d’une vraie bouillabaisse demande de la patience et un savoir-faire précis. Pour éviter les mauvaises surprises, on vous propose cinq adresses à connaître.

1. Chez Fonfon

Installé dans le Vallon des Auffes depuis les années 1950, ce restaurant fait partie de la carte postale. Beaucoup de Marseillais y ont leurs habitudes. La bouillabaisse y est servie selon la tradition, avec poissons de roche, pommes de terre, rouille et croûtons. Sa terrasse avec vue sur le petit port de pêcheurs, ses cabanons et ses bateaux, viennent compléter l’expérience. C’est aussi l’une des tables qui a signé la fameuse charte de la bouillabaisse, créée pour défendre la recette face aux versions simplifiées.

Chez Fonfon

140 Rue du Vallon des Auffes, 13007 Marseille

Du mardi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 22h.

2. Chez Michel

Face à la plage des Catalans, cette adresse ouverte en 1946 est restée dans la même famille. Trois générations se sont succédé en cuisine. Ici, on peut voir les poissons avant la préparation, présentés entiers. Le service se fait en plusieurs temps, avec le bouillon d’un côté puis les poissons. La maison est connue pour accueillir des personnalités de passage à Marseille mais aussi, et surtout, pour le goût incroyable de sa rouille maison, que l’on étale sur des croutons avant de les tremper dans la soupe.

Chez Michel

6 Rue des Catalans, 13007 Marseille

Du lundi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 23h30.

3. Le Petit Nice Passedat

Sur la corniche, ce restaurant trois étoiles au Guide Michelin propose une lecture différente du plat. Gérald Passedat travaille la bouillabaisse en séquences, autour des poissons de Méditerranée. On ne parle pas d’un grand plat posé au centre de la table, mais d’un parcours en plusieurs assiettes. Le chef explique souvent qu’il cuisine les poissons qu’il connaît depuis l’enfance. La vue sur la mer fait partie de l’expérience, mais l’idée reste la même : raconter le territoire à travers les espèces locales. Attention, comptez tout de même 390 euros pour déguster le menu « Ma Bouille Abaisse » de Gérald Passedat ! L’excellence a un prix.

Le Petit Nice Passedat

17 Rue des Braves, Anse de Maldorme, 13007 Marseille

Du mardi au samedi de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30.

Le menu « Ma Bouille Abaisse » est à réserver 48h à l’avance.

4. Le Grand Bar des Goudes

Tout au sud de la ville, aux Goudes, cette table existe depuis plusieurs décennies. Elle est parfois citée pour son implication dans des concours autour de la bouillabaisse organisés dans la région. Le restaurant est situé au bord de l’eau, dans un ancien village de pêcheurs. On y vient souvent en prenant le temps, loin du centre, ou au bout du monde comme on dit ici.

Le Grand Bar des Goudes

28 Rue Désiré Pelaprat, 13008 Marseille

Du lundi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30.

5. Bouillabaisse TURFU

Changement de format avec cette adresse proche du Vieux-Port. Ici, la bouillabaisse se décline en version plus rapide, à emporter ou à manger sur place. Le chef adapte la recette selon l’arrivage du marché. Les portions sont plus petites et les prix plus accessibles que dans les grandes tables. L’idée est de proposer ce plat emblématique dans un format contemporain, sans passer par un long repas. Comptez une quinzaine d’euros pour goûter la bouillabaisse façon street food.

Bouillabaisse TURFU

1 Rue Pythéas, 13001 Marseille

Jeudi, vendredi et dimanche de 12h à 14h30 et de 18h à 20h30. Samedi de 12h à 14h30.

