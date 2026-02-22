Aquarium de Lyon : une extension immersive de 1 400 m²

C’est l’un des sites les plus emblématiques de la métropole : l’Aquarium de Lyon, situé à La Mulatière, invite depuis plus de vingt ans les Lyonnais à explorer les fonds marins. Il franchit un cap avec une extension ambitieuse et une toute nouvelle scénographie immersive.

Une idée de sortie en famille ? Après plusieurs années de réflexion, le site repense son rôle au XXIe siècle. Ici, pas de course au spectaculaire ni aux animaux géants captifs : la priorité est donnée à l’écosystème plutôt qu’au spécimen. Chaque bassin devient un fragment d’océan. Le message est clair : la mer commence ici, dans le Rhône et la Saône, qui rejoignent la Méditerranée.

Une extension immersive de 1 400 m²

Depuis le 18 décembre 2025, l’Aquarium s’est agrandit avec 1 400 m² supplémentaires, dont plus de 1 000 m² ouverts au public. Cette extension s’articule autour de deux grandes nouveautés : un espace immersif spectaculaire et trois nouveaux écosystèmes rares.

La grande star de cette extension s’appelle Océan 360. Sur plus de 300 m², cette immersion numérique plonge les visiteurs dans les profondeurs marines grâce à des images, des ambiances sonores et une scénographie sensorielle.

Trois nouveaux mondes marins à explorer

Autre nouveauté majeure : l’espace Lueurs marines, qui introduit trois écosystèmes inédits. D’abord, les profondeurs de la mer du Japon, où évoluent les impressionnants crabes géants, parmi les plus grands du monde et rarement visibles en aquarium. Ensuite, un récif corallien de Bali, des coraux en croissance issus du savoir-faire des biologistes lyonnais. Les boutures développées permettront demain d’alimenter d’autres aquariums européens. Enfin, une forêt de kelps bretonnes, ces grandes algues ondoyantes qui abritent une biodiversité fascinante.

Un engagement environnemental affirmé

Au-delà de la scénographie, l’Aquarium de Lyon renforce son engagement écologique. L’établissement privilégie les élevages responsables et les échanges entre aquariums afin de limiter les prélèvements en milieu naturel. 80 % des antibiotiques ont été supprimés au profit de solutions plus douces, favorisant l’immunité naturelle des espèces.

Une toiture blanche pour limiter la chaleur, des panneaux photovoltaïques, une réduction du plastique : chaque détail compte. L’Aquarium soutient également des initiatives de protection des milieux aquatiques et participe à des actions de nettoyage des cours d’eau. Aujourd’hui, le site compte 42 écosystèmes, plus de 3 500 poissons et accueille en moyenne 220 000 visiteurs par an. L’objectif affiché : atteindre les 250 000 visiteurs annuels tout en renforçant sa mission pédagogique.

Un lieu emblématique qui grandit, et qui invite à explorer les océans autrement, depuis Lyon !

Informations pratiques

Aquarium de Lyon

7 rue Stéphane Déchant – La Mulatière

Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30

Billet : 19,50 € sur place / 15 € en ligne

Prévoir environ 2 heures de visite