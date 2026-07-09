Covoit, parking, culture… Ces avantages du Passe Navigo que tout le monde ignore

Au-delà de vos voyages en métro, RER ou bus en Île-de-France, le Passe Navigo vous réserve de nombreux avantages souvent méconnus des abonnés. Covoiturage gratuit, parkings relais près des gares, offres dans plus de 300 lieux culturels de la région… Votre forfait vous donne accès à bien plus de services que vous ne le pensez !

Un covoiturage gratuit

Ce n’est pas la première chose à laquelle on pense, lorsqu’on s’abonne pour pouvoir circuler en métro, en bus ou en RER. Mais sachez que le forfait du Passe Navigo permet aussi un service gratuit de covoiturage accessible dans toute la région d’Île-de-France ! Celui-ci vous permet d’effectuer jusqu’à deux trajets par jour sans payer de frais supplémentaires, notamment dans des zones moins bien desservies. Pour pouvoir en profiter, il faut se connecter à l’application Covoit IDFM, réserver une place dans une voiture et prendre contact avec le conducteur !

Des consignes pour les vélos

Si vous préférez circuler sur les pistes cyclables, sachez que le Passe Navigo vous permet de stationner votre vélo près des gares et des stations en toute tranquillité. En effet, avec votre forfait, des consignes Parkings Vélos vous sont accessibles et entièrement gratuites ! Situées à moins de 70 mètres des gares et stations, elles vous permettent de garder votre vélo en sécurité, et sont équipées de pompes et de kits de réparation. Dans la région, 234 gares sont dotées de consignes, avec 13 500 places pour les abonnés.

Les parkings relais

Un autre service concerne cette fois les automobilistes : avec le Passe Navigo, ils peuvent aussi stationner leur véhicule dans des parkings relais à proximité de nombreuses gares et stations de métro. Sous certaines conditions, les abonnés Navigo peuvent y laisser leur voiture gratuitement ou à un tarif préférentiel avant de poursuivre leur trajet en transports en commun. Un projet qui s’est développé au fil des années, si bien qu’ Île-de-France Mobilités a déjà ouvert près de 24 000 places qui devraient monter à 30 000 d’ici 2029. Un service qui permet de faire une économie importante durant l’année.

Les sorties culturelles

Île-de-France Mobilités ne vous permet pas seulement de circuler dans la région : son forfait permet aussi de profiter d’avantages sur les activités culturelles. Avec le Passe Navigo, vous pouvez par exemple tenter de gagner des places aux événements qui ont lieu à Paris Défense Arena, la plus grande salle de spectacle d’Europe. Par ailleurs, vous pouvez obtenir des réductions tarifaires ou des services exclusifs dans plus de 300 lieux culturels d’Île-de-France, comme l’abbaye de Maubuisson, la basilique de Saint-Denis, la Cinémathèque française ou le centre Pompidou. Pour connaître tous les avantages, voici un tableau détaillé sur le site de la RATP !

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Image à la une : Passe Navigo © Adobe Stock