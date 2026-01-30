Budget participatif Eau de Paris 2026 : votez pour les projets !

En partenariat avec Eau de Paris

Eau de Paris donne une nouvelle fois la parole à ses usagers avec son 3ᵉ budget participatif : 250 000 € sont à disposition pour soutenir des projets innovants autour de l’eau potable. Associations, écoles, collectifs et structures citoyennes ont proposé des initiatives créatives et concrètes pour préserver et valoriser ce bien commun essentiel à la vie quotidienne. Du 29 janvier au 18 février 2026, place à vos votes pour déterminer le projet qui fera la différence !

Le budget participatif d’Eau de Paris, c’est quoi ?

Eau de Paris a lancé la 3ème édition de son budget participatif doté d’une enveloppe de 250 000 € pour faire émerger des projets innovants autour de l’eau potable. Cette nouvelle édition confirme une ambition forte : donner aux habitants les moyens d’agir concrètement pour préserver et valoriser l’eau, ce bien commun essentiel à nos vies quotidiennes. Associations, écoles, structures de l’économie sociale et solidaire ou collectifs à but non lucratif étaient invités à proposer des initiatives engagées, créatives et utiles, autour de quatre grandes thématiques : solidarité et accès à l’eau, éducation des plus jeunes, sensibilisation du grand public et lien entre eau potable et alimentation durable. Fidèle à sa mission d’intérêt général, Eau de Paris associe ainsi ses usagers à une gouvernance citoyenne et durable de l’eau du robinet.

Une marée d’idées citoyennes autour de l’eau

Lancée le 8 septembre 2025, cette 3ᵉ édition du budget participatif d’Eau de Paris rencontre un véritable succès. Les Parisiens ont une nouvelle fois démontré leur implication et leur créativité en proposant plus d’une cinquantaine de projets originaux et engagés, couvrant toutes les thématiques du programme. Parmi les initiatives proposées, on retrouve des créations artistiques multisensorielles, des vidéos d’animation pour sensibiliser les enfants à la pollution plastique en mer, des jeux éducatifs pour apprendre à économiser l’eau au quotidien, des balades immersives, ainsi que des projets concrets pour optimiser l’usage de l’eau dans les jardins partagés, mobiliser la jeunesse et former les futurs gardiens de l’eau ou proposer des festivals et performances autour de l’eau. Chaque idée illustre la richesse et la diversité des propositions citoyennes.

À vous de voter pour le projet qui fera la différence !

Après la phase de dépôt des idées, place au vote citoyen ! Du 29 janvier au 18 février, les Parisiens sont invités à choisir les projets qu’ils souhaitent voir se concrétiser. Parmi les propositions soumises, on retrouve une grande diversité d’initiatives inspirantes :

Rendre l’eau accessible et durable pour les personnes en situation de précarité et informer les personnes sans abri sur les accès à l’eau potable.

Ma Petite Planète Scolaire : projet pédagogique sur la préservation de l’environnement pour les élèves de la maternelle au lycée.

Collecte des mégots avec BRIGADE VERTE pour protéger les sols et les eaux, avec un traitement certifié et écologique des déchets.

Concours vidéo pour les lycéens sur l’eau potable à Paris et les fontaines Wallace.

Thé & Eau : rencontres bienveillantes autour de l’Eau de Paris

Sensibiliser les 6-12ans à la protection de la ressource en eau en la mettant en lien avec l’agriculture biologique (Bio consom Acteurs)

Festival Re-Sources , balades et spectacles pour re(découvrir) le cycle de l’eau, de la source au robinet (Seine St Denis Tourisme)

Découvrez tous les projets proposés sur la plateforme budgetparticipatif.eaudeparis.fr

Ces projets, variés et innovants, témoignent une fois de plus de l’engagement et de la créativité des Parisiens autour de l’eau. Autant d’initiatives concrètes qui n’attendent plus que votre soutien pour se réaliser. Voter, c’est choisir l’avenir de ce bien commun et agir concrètement pour l’eau à Paris !