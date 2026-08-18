À Châteaugiron, un logement plonge ses visiteurs dans l’univers du Loup-Garou

À Châteaugiron, il suffit parfois de pousser une porte pour changer d’époque. À quelques pas du château, classé Monument historique, l’ancien hôtel de l’Auberge du Cheval Blanc abrite aujourd’hui deux logements pas tout à fait comme les autres. Ici, on ne vient pas seulement passer la nuit : on vient vivre une expérience.

Une chambre aux allures royales

Dès que l’on monte les étages de cette ancienne auberge, l’ambiance change. Dans le premier logement, la décoration joue à fond la carte du passé. Des plaques de propreté anciennes, de la vaisselle en argent, un baromètre, des ustensiles en laiton, un tapis ancien… Tout a été choisi pour donner l’impression d’entrer dans les appartements d’un roi ou d’une reine, qui rentrerait dans son logis après une longue journée de marche dans la ville.

Le logement n’en oublie pas pour autant le confort actuel, avec une kitchenette équipée et une salle de bain aménagée. Pour la soirée, des jeux de société sur le thème de l’époque médiévale sont mis à disposition tels que Château Combo, Courtisans ou Citadelles. Une énigme permet également d’ouvrir le cadenas d’un coffre secret. À l’intérieur, le butin n’est pas constitué d’or ou de pierres précieuses, mais des bons d’achats chez les commerçants de proximité. Sur l’un des murs, une fresque réalisée par un artiste local, Ninos, complète le décor. Elle semble se fondre directement dans les vieilles pierres.

Une nuit avec les loups-garous

Changement d’atmosphère en passant dans le second logement. Ici, place à la nuit, au mystère et aux personnages emblématiques du jeu des Loups-Garous de Thiercelieux. L’immersion commence dès les murs, où Ninos a de nouveau laissé parler son imagination. Sa fresque met en scène l’univers du jeu et ses personnages : le chasseur, la petite fille, les villageois et, bien sûr, les loups-garous. Mais le décor n’est pas le seul élément de l’expérience.

Dans ce studio, les indices se cachent un peu partout. Un détail dans le mobilier, un objet qui semble anodin, un élément de décoration… Les visiteurs sont invités à ouvrir l’œil et à reconstituer progressivement le fil de l’énigme. L’objectif ? Trouver les indices qui permettront d’accéder, là encore, à un coffre secret. De quoi transformer une simple soirée en petite aventure, pour un couple ou des amis. Pas besoin de sortir de l’appartement pour commencer à jouer : l’enquête fait partie intégrante du séjour.

Châteaugiron en toile de fond

Les deux logements donnent également sur l’une des rues principales de Châteaugiron. Depuis les fenêtres, on aperçoit les maisons à colombages et leurs façades colorées, qui rappellent que le décor historique n’est pas seulement à l’intérieur. Certaines des maisons à pans de bois que l’on peut encore voir aujourd’hui, notamment dans la rue de la Madeleine, datent du XVe siècle. À cette époque et pendant plusieurs siècles, Châteaugiron s’est également développée autour du commerce des toiles de chanvre. Entre la fin du XVe siècle et la seconde moitié du XIXe siècle, cette activité constitue l’un des principaux commerces de la ville. Les toiles étaient vendues directement dans les rues, avant que les halles ne soient construites en 1857.

De quoi donner une autre dimension au séjour : après avoir cherché des indices dans le logement, il suffit de descendre dans les rues de Châteaugiron pour continuer la découverte, cette fois bien réelle, de la cité et de son patrimoine. L’accueil des visiteurs est assuré par Selipa Conciergerie, qui les accompagne jusqu’aux logements. Le logement est accessible sur Booking et AirBnb.

Thiercelieux, l’Escape Game, rue de la Madeleine, 35410 Châteaugiron

La chambre royale, rue de la Madeleine, 35410 Châteaugiron

Disponible sur Booking et AirBnb.