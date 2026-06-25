Éviter la foule, être proche des sorties… comment trouver le bon wagon dans le métro ?

À Paris, il nous arrive de prendre le métro en étant pressés ou de ne pas avoir le choix d’y être en pleine heure de pointe… Pour passer le moins de temps possible dans ses tunnels, voici quelques astuces lorsque vous choisissez le wagon dans lequel vous montez.

Repérer les sorties

L’une des premières choses à faire lors de votre arrivée dans un métro, c’est repérer la localisation de votre sortie par rapport à la rame. Soyez attentifs : dans beaucoup de lignes de métro, les plans de quai indiquent les escaliers, escalators, ascenseurs et correspondances vous permettant d’anticiper de quel côté elle se trouvera. Et il suffit ensuite de monter dans le wagon le plus proche de cette sortie !

Éviter les wagons bondés

D’un point de vue stratégique, il vous suffit d’observer une rame de métro. Vous pourrez, bien souvent, constater que les voyageurs ont tendance à monter près des accès principaux du quai, qui se trouvent souvent au milieu. Il y a donc plus de chance de rencontrer la foule dans les wagons situés au centre de la rame, tandis que les wagons situés aux extrémités sont fréquemment moins chargés, surtout lorsqu’il s’agit de grandes stations.

De même, lorsque vous vous rendez sur le quai d’un métro par un côté, vous pouvez facilement observer où sont les espaces désertés. Bien souvent, les voyageurs montent dans le wagon le plus proche (en particulier quelques secondes avant le départ !), tandis que les wagons les plus éloignés restent moins occupés. Il faut faire quelques pas en plus, mais ensuite, vous serez plus détendus durant le voyage.

Des données sur l’application

Par ailleurs, si vous êtes Parisien, il y a de grandes chances que vous ayez l’application de la RATP sur votre téléphone. On s’en sert bien souvent pour définir le trajet à prendre, mais sachez aussi que d’autres informations vous seront données ! En plus des lignes à prendre et du nombre de stations, vous pourrez aussi connaître le wagon dans lequel monter pour être proche de votre sortie ou encore l’affluence habituellement observée à ce moment.

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