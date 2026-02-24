Le Cirque d’Hiver Bouglione fait peau neuve après 174 ans d’existence

Au cœur du quartier du Temple, le cycle d’hiver Bouglione s’apprête à retrouver un souffle oublié. L’édifice circulaire, à la silhouette singulière et tissé dans le style haussmannien, fait l’objet d’une restauration attentive à son identité première. Elle servira à revisiter ses murs, ses fresques et sa piste dans un geste qui mêle mémoire et modernité. Comme si le bâtiment, en changeant de peau, choisissait de se souvenir de ses premiers éclats.

Cirque d’Hiver Bouglione : un monument historique toujours en piste

Construit au milieu du XIXe siècle par Jacques Ignace Hittorff sous l’impulsion de Napoléon III, il est devenu le lieu choyé de la famille Bouglione. Classé comme monument historique depuis 1975, il demeure l’un des rares cirques solidement arrimés au sol encore en activité en Europe.

Aujourd’hui, ces programmes se sont élargis, d’autres formes de spectacles y trouvent aussi leur place, comme les cabarets, les comédies musicales et le théâtre, autant de voix contemporaines qui dialoguent avec la mémoire des numéros acrobatiques. Cette diversification n’efface pas l’identité circassienne, elle la prolonge ingénieusement.

Ni vestige, ni musée après 174 ans

Cette métamorphose est subtile et réfléchie, elle ne se limite pas à l’esthétique, elle réinvente la façon d’accueillir le public, améliore le confort et la sécurité tout en respectant la naissance historique de ce lieu. Entre passé et présent, le cirque d’hiver Bouglione affirme aussi son rôle unique, celui d’un espace où le temps s’épanouit en cercle. Le lieu se modernise tout en laissant réapparaître la beauté de ses années passées.

Dans cette capitale où les lieux de spectacle se transforment sinon disparaissent, ce chantier affirme une position claire. Le cirque n’est pas un vestige folklorique, mais une performance vivante. Préserver son écrin, c’est reconnaître la place d’un art populaire dans le récit culturel contemporain.