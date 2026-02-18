On trépigne d’impatience en attendant que Dua Lipa installe son book club à Paris

La pop star qui fait danser les foules s’apprête à faire… lire les Parisiens. Le 25 février prochain, de 19h à 21h, Dua Lipa pose ses livres au cœur du IIe arrondissement. Son book club Service95 s’invite le temps d’une soirée au très confidentiel Bar De Vie, temple des cocktails, niché au 22 rue Saint-Sauveur, dans le Sentier. Un rendez-vous à mi-chemin entre salon littéraire nouvelle génération et atelier d’artisan, où les chanceux tirés au sort pourront parler romans autour d’un verre. Paris Zigzag adore déjà.

Une soirée en deux temps

Le concept ? Fidèle à l’esprit de Service95, lancé en 2022, la soirée se divisera en deux phases soigneusement pensées.

1. Le grand échange

Chaque participant devra apporter un livre « qui l’a trouvé au bon moment de sa vie ». Pas forcément un chef-d’œuvre primé, mais un texte qui a résonné, consolé, bousculé. On échange, on raconte, on transmet. Une sorte de speed-dating littéraire version sensible, loin des clubs de lecture poussiéreux.

2. Les mains dans la terre

La deuxième partie quittera le papier pour la matière avec un atelier de céramique imaginé par Justine Beral, fondatrice du studio Beramics. Les participants façonneront une pièce inspirée du livre reçu. Traduire une émotion littéraire en objet : voilà un twist arty qui change tout. Le tout accompagné de cocktails et d’une petite restauration pour entretenir l’atmosphère feutrée du lieu. Lecture, création, dégustation : le triptyque parfait.

Comment décrocher son invitation ?

Évidemment, il ne suffira pas de fredonner “Houdini” pour espérer passer la porte : pour participer, il fallait être inscrit à la newsletter Service95 avant son envoi du 12 février, puis croiser les doigts pour être tiré au sort. Les heureux élus recevront ensuite un lien privé leur permettant de régler leur place au tarif de 65 euros (boissons, petite restauration et atelier compris) et disposeront de 24 heures pour confirmer leur venue. Un prix qui inclut l’expérience complète, mais pas la certitude d’apercevoir la chanteuse, dont la présence reste savamment floue. Mystère entretenu, désir assuré.

Un amour qui ne date pas d’hier avec Paris

Habituée des Fashion Weeks et des escapades romantiques dans la capitale, Dua Lipa cultive depuis longtemps une histoire à part avec la France. Sur scène, elle n’hésite pas à reprendre des titres en français, et côté littérature, elle a récemment recommandé le roman Le Fils de l’homme de Jean-Baptiste Del Amo, salué pour son intensité psychologique. Avec cette édition parisienne de Service95, la star confirme que son univers ne se limite pas aux charts internationaux : il s’étend désormais aux bibliothèques et aux ateliers de céramique du Sentier. Et une chose est sûre : que Dua Lipa soit derrière le micro ou derrière une pile de romans, elle sait créer l’événement.

Le bock club de Dua Lipa

Mercredi 25 février 2026, de 19h à 21h

Bar De Vie, 22 rue Saint-Sauveur 75002 Paris