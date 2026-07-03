Une éclipse solaire spectaculaire sera visible depuis toute la France cet été

Le 12 août 2026, le ciel offrira un spectacle assez exceptionnel, si la météo le permet. En fin de journée, une éclipse solaire sera visible depuis toute la France, avec un Soleil masqué à plus de 90% dans une grande partie du pays. Et même depuis Paris, le phénomène s’annonce particulièrement impressionnant.

Une éclipse attendue en Europe

Le mercredi 12 août 2026, la Lune passera entre la Terre et le Soleil, donnant naissance à une éclipse solaire totale sur une bande très précise du globe. Le phénomène sera notamment visible en totalité depuis le Groenland, l’Islande, le nord de l’Espagne et une petite partie du Portugal. Si vous êtes en vacances dans l’une de ces régions à cette date, vous aurez la chance de vivre ce moment dans toute son intensité.

En France, l’éclipse ne sera pas totale, mais le phénomène restera tout de même impressionnant. Dans une grande partie du pays, le soleil sera masqué à plus de 90% au plus fort de l’éclipse. De quoi offrir une lumière inhabituelle, surtout à l’approche du coucher du soleil.

Un spectacle visible depuis Paris

À Paris, l’éclipse commencera aux alentours de 19h22 et atteindra son maximum vers 20h17. À ce moment-là, environ 92% du Soleil devrait être occulté par la Lune. La capitale ne sera donc pas plongée dans le noir, mais la baisse de luminosité pourrait être nettement perceptible si vous êtes au bon endroit au bon moment !

L’idéal, pour en profiter, sera de privilégier les lieux avec une vue bien dégagée vers l’ouest, car le Soleil sera déjà assez bas dans le ciel au moment du maximum. À Paris, les hauteurs du parc de Belleville peuvent être une bonne option, tout comme le belvédère de Belleville, qui offre une vue dégagée sur la capitale. Du côté de Montmartre, mieux vaudra privilégier les abords du Sacré-Cœur ou certains points dégagés de la butte plutôt que les petites rues encaissées.

Les ponts orientés vers l’ouest pourront aussi offrir de beaux points de vue, notamment le pont Alexandre III, le pont des Arts ou le pont de la Concorde, tandis que certains grands espaces ouverts comme l’esplanade des Invalides, le Champ-de-Mars ou certains quais de Seine pourraient également devenir de bons postes d’observation, à condition que la météo soit de la partie.

Le Sud-Ouest de la France aux premières loges

Si l’éclipse sera visible partout en France, les meilleurs spots se trouveront du côté du Sud-Ouest. Plus on se rapprochera de la frontière espagnole, plus le Soleil sera masqué. Dans le Pays basque, le spectacle devrait être particulièrement saisissant, avec une occultation qui pourrait dépasser les 99% autour de Biarritz. Mais malgré cette très forte occultation, l’éclipse restera partielle.

Pour voir le Soleil disparaître totalement et vivre quelques instants de nuit en plein jour, il faudra toutefois passer de l’autre côté des Pyrénées. Le nord de l’Espagne s’annonce déjà comme l’un des grands rendez-vous européens de cette éclipse, avec une totalité visible juste avant le coucher du soleil. Mais même depuis la France, ce rendez-vous céleste devrait largement mériter un coup d’œil.

Attention tout de même : une éclipse solaire ne s’observe jamais à l’œil nu. Même lorsque le Soleil est presque entièrement masqué, il reste dangereux pour la vue. Il faudra donc impérativement utiliser des lunettes spéciales certifiées pour admirer le phénomène en toute sécurité.

Image en Une : Une éclipse solaire sera visible depuis toute la France le 12 août 2026, avec un phénomène particulièrement impressionnant en fin de journée. © Adobe Stock_sirbouman

Mélina Hoffmann