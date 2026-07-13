Expédition, concerts, étoiles : l’été 2026 va être inoubliable à Vulcania

Vulcania

C’est l’été, les vacances scolaires viennent à peine de commencer, et déjà la question fatidique tombe : « On fait quoi aujourd’hui ? » Les enfants s’ennuient déjà, et nous, chers parents, cherchons des idées d’activités qui tiennent plus d’une heure pour éviter le sempiternel « j’ai fini ! ». Vous le savez, à Paris Zigzag, on est là pour vous souffler de bonnes idées : direction les volcans d’Auvergne, à Vulcania, où l’été 2026 s’annonce explosif. Ici, on joue, on explore, on apprend sans même s’en rendre compte… et on vit des expériences mémorables.

Expédition Hawaï

Parmi les grandes nouveautés de la saison, Expédition Hawaï embarque petits et grands dans une immersion spectaculaire au cœur de l’un des territoires volcaniques les plus fascinants de la planète : Hawaï. Guidés par la volcanologue Lila, les visiteurs sont invités à vivre une aventure hors norme : surfer sur un lac de lave, naviguer au fil de coulées incandescentes et s’enfoncer au cœur du volcan Kilauea. Dans une serre tropicale envahie d’hibiscus, cette jeune scientifique entraîne les explorateurs du jour dans une mission à la fois spectaculaire et pédagogique. Au programme : un parcours dynamique en 5 étapes mêlant technologies interactives, effets spéciaux, science, émotion et pure adrénaline. L’attraction immersive a été conçue par le studio 5motion, et repose sur une plateforme en mouvement qui donne l’illusion de glisser au-dessus et à travers les images projetées, pour une sensation de « surf » sur la lave elle-même.

Les 12 Soirées Estivales et le grand spectacle Primordia

Quand la nuit tombe sur les volcans, Vulcania change d’ambiance. Les 12 Soirées Estivales transforment complètement le parc avec un moment phare : le nouveau show Primordia, la naissance du monde. Un spectacle magique et féérique mêlant son, lumière et pyrotechnie, où sciences et légendes s’entremêlent dans un voyage fascinant, riche en émotions et en surprises. Pendant 18 minutes, le public est transporté aux tout premiers instants de notre planète. Le vent souffle comme aux origines du monde, la lave jaillit, les océans se soulèvent et la vie apparaît pour la première fois. Autour de vous, le volcan, la vallée et le ciel deviennent le nouveau décor nocturne du parc. Des créatures mystérieuses accompagnent ce récit, guidé par la lumière, le son et les flammes directement projetés dans le paysage volcanique. Le résultat est bluffant, un voyage dans le temps à couper le souffle, où chaque élément devient acteur du spectacle.

Les Astronomiales

Pour ceux qui préfèrent lever les yeux et admirer les étoiles, les Astronomiales, ce sont quatre soirées dédiées à l’Espace, programmées les 15 juillet, ainsi que les 6, 12 et 20 août, pour explorer la voûte céleste et vivre des expériences variées sous les étoiles : observation du ciel, découverte des planètes, des étoiles et des mystères de l’univers, accompagnées de médiations scientifiques. Une expérience plus calme, mais tout aussi fascinante tant le ciel auvergnat offre un terrain d’observation idéal. Les visiteurs peuvent profiter d’une offre complète d’animations, notamment dans le plus grand planétarium de France, guidés par des animateurs scientifiques.

Les Soirées Volcaniques les 22 et 23 juillet

Et parce que l’été doit aussi rimer avec fête, rendez-vous les 22 et 23 juillet pour les Soirées Volcaniques, en partenariat avec le festival Europavox. Concerts, ambiance festive et programmation musicale éclectique viennent enflammer les soirées du parc. L’esprit Europavox transforme les volcans en scène à ciel ouvert. En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Vulcania et Europavox imaginent ici un concept inédit de “parc & musique” : les attractions restent ouvertes, tandis que les visiteurs deviennent aussi spectateurs de concerts installés dans un cadre naturel grandiose, au pied des volcans d’Auvergne. Au programme de ces deux soirées exceptionnelles, des artistes aux univers variés et reconnus, avec notamment Keziah Jones, Selah Sue & The Gallands, Marguerite, Aupinard, Spelim ou encore Koum. Une programmation qui mêle têtes d’affiche et découvertes comme en festival, dans une ambiance électrique où la musique prolonge l’expérience du parc jusque tard dans la nuit.

L’été à Vulcania est l’endroit parfait pour oublier le fameux « on s’ennuie ». Ici, les activités ne manquent pas : des découvertes et des aventures en tout genre, des attractions de tout genre (dont le plus grand planétarium de France, un drop-coaster, du cinéma dynamique…), des concerts pour chanter, danser et s’amuser, un nouveau spectacle nocturne pour rêver, et des observations d’étoiles pour faire briller les yeux des petits comme des grands. À seulement 20 minutes de Clermont-Ferrand, rendez-vous avec un concentré d’expériences qui transforme les vacances en aventure continue, du matin jusqu’à la tombée de la nuit.

Vulcania

A partir de 28€ pour les Adultes et 23€ pour les Enfants (jusqu’à 16 ans inclus!)

Idéal par tous les temps!

Informations et réservations sur ww.vulcania.com

Photo de couverture : ©Vulcania