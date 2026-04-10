Tu as 18 ans ? On t’explique comment tu peux faire le tour de l’Europe en train gratuitement

Avis aux jeunes voyageurs : la Commission européenne ouvre ses portes à l’aventure ! Du 8 au 22 avril 2026 à midi (heure de Bruxelles), les jeunes nés entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 peuvent postuler pour le dispositif DiscoverEU et découvrir l’Europe en train… gratuitement. Après tout, ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse ?

Une expérience unique grâce à Erasmus+

DiscoverEU est une action du programme Erasmus+ qui te donne l’occasion de voyager et d’explorer la diversité de l’Europe, de découvrir son patrimoine culturel et son histoire et de rencontrer des personnes de tout le continent. Il permet aux jeunes Européens de vivre un voyage individuel ou collectif de courte durée, et de le faire à la manière européenne : en train, pour une expérience plus durable et conviviale. Cette édition spéciale célèbre également les 40 ans de l’espace Schengen, symbole de la libre circulation sur le continent.

Comment obtenir son billet gratuit ?

Pour tenter sa chance, il suffit de répondre à un quiz de 5 questions sur l’UE et une question supplémentaire sur le Portail européen de la jeunesse. Les 40 000 meilleures candidatures recevront un titre de transport gratuit valable pour un voyage jusqu’à 30 jours, entre le 1er juillet 2026 et le 30 septembre 2027. Les gagnants pourront organiser leur itinéraire librement ou s’inspirer de parcours thématiques proposés, comme la route de la culture DiscoverEU, qui mêle architecture, musique, beaux-arts, théâtre, mode et design.

Inclusivité et mobilité pour tous

En plus du billet gratuit, les participants à DiscoverEU bénéficient d’une carte de réduction donnant accès à des centaines d’offres sur les transports publics, la culture, l’hébergement, la nourriture, le sport et bien d’autres services à travers l’Europe. Des sessions d’information et des rencontres DiscoverEU permettent également aux jeunes de se préparer, d’échanger et de rencontrer d’autres voyageurs européens. Le programme met un point d’honneur à l’inclusivité et à la mobilité pour tous, en offrant un soutien spécifique aux participants en situation de handicap, ayant des problèmes de santé ou issus de milieux socio-économiques défavorisés, ainsi qu’aux jeunes vivant sur des îles, dans des régions ultrapériphériques ou des zones reculées.

Comment postuler ?

C’est simple : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 avril 2026 à midi (heure de Bruxelles) sur le site officiel : DiscoverEU, Portail européen de la jeunesse. Les candidats de l’Union européenne et des pays associés à Erasmus+(Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie et Turquie) peuvent tenter leur chance. Glenn Micallef, commissaire à l’équité intergénérationnelle, à la jeunesse, à la culture et au sport, résume l’essentiel : « DiscoverEU permet à des milliers de jeunes Européens de découvrir le continent, de rencontrer de nouvelles personnes et de faire l’expérience concrète de la libre circulation.» Alors, prêt à visiter l’Europe en train, rencontrer de nouvelles personnes et vous créer des souvenirs inoubliables ?

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