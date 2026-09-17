Festival de la Fiction de La Rochelle : les projections à ne pas manquer ce week-end

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Une fois de plus, le Festival de la Fiction de La Rochelle bat son plein en ce mois de septembre ! Vous êtes de passage sur le Vieux Port du 18 au 20 septembre ? Alors, profitez-en pour découvrir en avant-première des séries, films et créations inédites, lors de projections gratuites. Cette année, la programmation du festival de la fiction française et francophone est réellement surprenante et brillante, avec la comédienne Clémentine Célarié comme présidente du jury !

Alors, que peut-on voir ce week-end à La Rochelle ? Voici quelques projections à noter dans son agenda.

Vendredi 18 septembre

La journée commence notamment avec Unité, un film de 82 minutes réalisé par David Hourrègue. L’histoire suit Myriam Ferraz, une commandante de l’IGPN qui enquête sur la mort d’un CRS lors d’une manifestation. Une fiction portée notamment par Margot Bancilhon et Guillaume Pottier, à découvrir à 11h au CGR Le Dragon.

À 14h15, place à La Rumeur, un film de Rodolphe Tissot qui revient sur les onze jours ayant précédé l’assassinat de Samuel Paty, à travers la vie d’un collège. La projection aura lieu en salle 1 du CGR Le Dragon, en présence de l’équipe du film.

En fin d’après-midi, deux projections devraient attirer les amateurs de comédie. À 17h, À la vie ! réunit notamment Muriel Robin, Julie de Bona et Pablo Pauly dans une histoire autour de l’addiction à l’alcool et des liens qui peuvent aider à s’en sortir.

À la même heure, Caméra Café : Opération Retraite fait son retour avec Jean-Claude et Hervé, toujours incarnés par Yvan Le Bolloc’h et Bruno Solo. Cette fois, les deux anciens collègues se lancent dans une course aux derniers trimestres de retraite, avec leur lot habituel de catastrophes.

Et pour les fans de la série, une séance de dédicaces avec l’équipe du film est également prévue à 19h.

Samedi 19 septembre

À 10h45, on pourra notamment découvrir Paradoxes, une série courte d’Arte imaginée par Pierre Zandrowicz. Elle suit un journaliste qui se retrouve confronté à une étrange anomalie quantique en pleine forêt. Une série qui mélange science-fiction, humour et introspection.

À 14h15, changement d’ambiance avec Rodéo à Ker Lanneg, un film de 61 minutes qui suit Alan, exploitant laitier breton, alors qu’il ne lui reste que 40 jours pour tenter de sauver sa ferme. Son idée pour attirer l’attention ? Organiser un rodéo !

À 14h30, les amateurs de grands classiques pourront aussi retrouver Le Comte de Monte-Cristo, dans une adaptation télévisée de 1979 avec Jacques Weber dans le rôle d’Edmond Dantès. Une projection spéciale proposée par l’INA madelen.

À 15h, on entre dans l’univers de l’art avec L’Art du crime : Renoir, la mort pour mémoire. Dans ce nouvel épisode, Antoine Verlay et Florence Chassagne enquêtent autour d’un meurtre lié au peintre impressionniste. La projection, prévue au CGR Le Dragon, sera suivie de la présence de l’équipe.

Le samedi est aussi l’occasion de rencontrer plusieurs équipes de séries populaires : Demain nous appartient à 11h30, Un si grand soleil à 14h30 et L’Art du crime à 16h45 lors de séances de dédicaces.

Enfin, pour connaître toutes les projections, horaires, salles et disponibilités, le plus simple reste de consulter le guide officiel du festival, régulièrement mis à jour. Certaines séances sont accessibles au grand public sur billetterie, tandis que d’autres sont réservées aux professionnels accrédités.

Festival de la Fiction de La Rochelle : jusqu’au dimanche 20 septembre 2026

La Rochelle-CGR Le Dragon, La Coursive et autres lieux du festival

Programme et billetterie : le guide officiel du Festival de la Fiction