Un ancien hangar à dirigeables transformé en festival d’art en plein air

Ce week-end, on vous emmène dans la forêt de Meudon, aux portes de la capitale, pour découvrir l’incroyable Hangar Y qui lance sa toute première édition du festival « Vent d’été », pensé comme un parcours sensoriel à l’aube de la belle saison.

Classé Monument Historique

Si vous ne connaissez pas encore le Hangar Y, c’est peut-être l’occasion de le découvrir : niché au cœur de la forêt de Meudon, ce monument hors norme est tout simplement le tout premier hangar à dirigeables au monde, construit au XIXᵉ siècle. Classé Monument Historique, il est aujourd’hui l’un des plus vastes et des très rares témoins encore debout de cette aventure aéronautique pionnière, où l’on imaginait déjà conquérir le ciel bien avant les avions.

Un parcours artistique en pleine nature

C’est à Meudon, entre forêts et coteaux, que le festival s’installe. Le site du Hangar Y s’étend au cœur de 9 hectares de nature, où se déploie un domaine parsemé d’œuvres d’art insolites à découvrir au fil des arbres. On y circule comme dans une balade culturelle, entre installations, chemins de promenade et espaces de repos. Une invitation à ralentir, loin des formats des festivals urbains dont on à l’habitude !

DJ sets et guinguette sous les arbres

Inscrit dans la saison « Un Monde sensible », le festival Vent d’été transforme le Hangar Y en terrain d’exploration poétique où installations artistiques, performances et spectacles vivants se déploient en plein air. Le principe est simple : marcher, s’arrêter, ressentir. Le site devient une succession de scènes ouvertes aux artistes et aux œuvres, qui dialoguent avec les arbres, la lumière et le vent — justement. On y découvre notamment les installations Voliges et Voltiges de Marion Pinaffo & Raphaël Pluvinage, Contre l’écorce de Jean-Baptiste Née, ou encore Erbarme Dich + Imago de SMITH. Côté spectacle vivant, la compagnie Nassangar présente le spectacle de danse STUCK (samedi à 16h), tandis que la performance Balloon Objects de Dominic Kieẞling et l’atelier-résidence Infusions de Jonas Laclasse & Clément Le Masson viennent compléter le parcours de visite.

Pensé pour tous les publics, dès 6 ans, le festival revendique une approche accessible et ludique, idéale pour une découverte en famille. Comme le décrit Martin Bourguignat, directeur du développement culturel et des publics, « il y a un aspect contemplatif, comme une manière de réapprendre à habiter le monde, ensemble ». Et parce qu’un festival d’été ne serait pas complet sans musique, Vent d’été propose aussi une programmation de DJ sets orchestrée par Radio Nova et Les Inrockuptibles (dont un DJ set kids friendly le dimanche) : les sons accompagnent les fins de journée du samedi et du dimanche, dans un esprit guinguette avec foodtrucks et espaces conviviaux pour prolonger l’expérience et les échanges autour des ressentis du festival.

En mêlant art contemporain, spectacle vivant et promenade, le Hangar Y propose un format unique : un festival qui se vit comme une parenthèse en plein air où l’on réapprend à être attentif et à prendre le temps de contempler. Dans un monde ultra connecté où tout s’accélère en permanence, cette invitation à ralentir, à lever les yeux et à se laisser traverser par les sensations fait clairement du bien. Parmi les 1001 festivals d’été en région parisienne, celui-ci fait figure d’exception. Une respiration bienvenue, qui passe comme un vent d’été.

Je découvre le programme complet du festival « Vent d’été »

Hangar Y, 9 Avenue de Trivaux 92190 Meudon

Samedi 13 Juin 2026 (de 12h à 00h) et Dimanche 14 Juin 2026 (de 12h à 19h)