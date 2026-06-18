Fête de la Musique 2026 : le plus grand open air électro gratuit de Paris

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Ça y est : le soleil est de retour, les terrasses sont pleines et la Fête de la Musique approche à grands pas. Dimanche, les Parisiens seront des milliers à vouloir célébrer l’arrivée de l’été au rythme des concerts en plein air. Le problème ? Comme chaque année, la capitale regorge d’événements et il est souvent difficile de savoir où donner de la tête. Heureusement, Zigzag est là pour faire le tri. Et cette année, un rendez-vous en particulier a retenu notre attention !

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Le plus grand open air électro gratuit de la capitale

Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire : on vous a trouvé LE plus gros concert de la Fête de la Musique gratuit et en plein air de Paris ! Le 21 juin 2026, le parvis de la mairie du 15ème arrondissement va se transformer en un immense dancefloor à ciel ouvert à l’occasion du CB Festival by VL. & Guettapen. Au programme : des DJs internationaux, des milliers de festivaliers, des food trucks, des animations et une ambiance survoltée en plein cœur de la capitale. Et le meilleur dans tout ça ? C’est entièrement gratuit. Alors, on signe où ?

Un line-up cinq étoiles

Comme si cela ne suffisait pas, les organisateurs ont également sorti l’artillerie lourde côté programmation. Le 21 juin prochain, le parvis de la mairie du 15ème arrondissement vibrera aux sons de quelques-unes des figures les plus incontournables de la scène électro française et internationale. Parmi les artistes attendus : Bérou et son univers solaire, Carla Schmitt & Two Dots pour un back-to-back explosif, Klymvx et ses rythmes endiablés, Mercer, producteur reconnu dans le monde entier, Michael Canitrot, artiste emblématique de l’électro française ou encore NLR, compositeur et DJ en pleine ascension. S’ajoutent également Pact, le projet réunissant Joachim Pastor, Joris Delacroix et Teho (rien que ça), Space 92, l’un des producteurs techno les plus en vue du moment, ainsi que Tony Romera & Jodie pour un set évènement ! De quoi bousculer, le temps d’une soirée, la tranquillité légendaire du 15ème arrondissement.

Derrière l’évènement, des références de la scène musicale

Derrière ce rendez-vous, on retrouve VL., organisateur d’événements musicaux depuis plus de douze ans, qui a déjà réuni des dizaines de milliers de participants au cours de ses neuf précédentes éditions. Pour cette nouvelle édition, le festival s’associe à CB, partenaire officiel de la Fête de la Musique, et Guettapen, média de référence sur la scène électro, pour offrir aux Parisiens un immense open air gratuit.

Et au delà de sa programmation électro XXL, les festivaliers pourront profiter entre deux sets : de food trucks, d’espaces de convivialité et d’animations en tout genre. Plus fort que les terrasses éphémères, plus convivial que les soirées en club… Une chose est sûre : si vous ne saviez pas quoi faire le 21 juin prochain, le parvis de la mairie du 15ème arrondissement risque bien d’être the place to be pour célébrer le début de l’été. Nous on y sera, et vous ?

CB FESTIVAL BY VL. & GUETTAPEN – FÊTE DE LA MUSIQUE 2026

Dimanche 21 juin 2026 de 15h à 00h30

Mairie du 15ème arrondissement, 31 Rue Péclet, 75015 Paris

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