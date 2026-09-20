Aux Puces de Saint-Ouen, le plus grand marché d’antiquités au monde fête ses 80 ans

Le plus grand marché d’antiquités du monde s’apprête à vivre une soirée de rentrée insolite. Le jeudi 24 septembre 2026, les Puces de Saint-Ouen ouvrent leurs portes à la nuit tombée pour une nocturne gratuite, au milieu des meubles anciens, objets rares et trésors vintage. Une soirée pour chiner autrement, au milieu des allées illuminées. La nuit au musée, ou presque.

Une nocturne festive aux Puces de Saint-Ouen

Et si, pour une fois, on allait chiner… by night ? Le jeudi 24 septembre, les Puces de Saint-Ouen troquent leur ambiance habituelle pour une soirée exceptionnelle : dès 19 h, les allées du marché s’animeront à l’occasion de la grande Fête des Puces. Pendant quelques heures, les 7 hectares du marché se transformeront en terrain de jeu où concerts, DJ sets, dégustations, installations éphémères et animations insolites feront vibrer ce lieu mythique aux portes de Paris. Et bonne nouvelle : l’événement est gratuit et ouvert à tous !

Paul Bert Serpette fête ses 80 ans avec un « Tour du Monde en 80 ans »

Les Puces, ce n’est pas un, mais une quinzaine de marchés, des plus chics, comme Paul Bert Serpette, au plus typique, comme Vernaison, en passant par le plus branché, Dauphine. Ici, on passe en quelques mètres d’un meuble Art déco à une veste vintage, d’un tableau ancien à une console des années 1960, sans oublier le design, les objets de collection, le rétro-gaming et toutes sortes de curiosités. Parmi eux, Paul Bert Serpette célèbre cette année ses 80 ans. Sur 12 000 m², plus de 350 antiquaires y proposent des pièces allant de la Haute Époque au design contemporain, en passant par l’Art déco et l’art tribal. Pour cette édition anniversaire, Paul Bert Serpette a imaginé un événement placé sous le thème du « Tour du Monde en 80 ans ».

Une célébration à l’image de ce lieu emblématique, devenu au fil des décennies un rendez-vous incontournable pour les décorateurs, collectionneurs, professionnels et passionnés venus du monde entier. De génération en génération, entre familles de marchands et nouveaux antiquaires, Paul Bert Serpette s’est imposé comme un laboratoire de tendances et d’inspirations. Et ce 24 septembre au soir, il pourrait bien nous réserver encore quelques surprises.

Au marché Dauphine, place à l’art et aux DJ sets

Direction maintenant le marché Dauphine. À la nuit tombée, les allées prendront des airs de vernissage et les visiteurs découvriront, au fil de leur promenade, hyperLOFT, une exposition présentée à la Galerie Dauphine jusqu’au 31 janvier 2027. Pour lancer l’exposition, la soirée se prolongera au rythme de DJ sets, entre œuvres, mobilier et objets singuliers. On flâne, on regarde, on échange… et on se laisse entraîner par la musique.

Puis, changement de décor. Au marché Biron, où Colette, André Breton et Pablo Picasso comptaient parmi les habitués, le temps semble s’être arrêté. À l’occasion du bicentenaire de la naissance de l’impératrice Eugénie, un bal Second Empire fera revivre, le temps d’une soirée, les fastes du XIXe siècle. Costumes d’époque, danseurs, comédiens et valses romantiques investiront les lieux, au milieu des meubles et des objets anciens pour une immersion encore plus totale.

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Les Puces de Saint-Ouen, une histoire vieille de plus de 150 ans

Une belle façon de célébrer une histoire vieille de plus de 150 ans. À la fin du XIXe siècle, les chiffonniers, chassés de Paris par les transformations de la capitale, s’installent aux portes de la ville, du côté de Clignancourt. Peu à peu, le quartier se structure : en 1885, Saint-Ouen réglemente l’installation des marchands, tandis que buvettes et guinguettes contribuent à faire naître cette atmosphère populaire et conviviale qui ne les a jamais vraiment quittées. Puis, avec l’arrivée du métro au début du XXe siècle, les Parisiens affluent et les Puces connaissent, dès les années 1910, un véritable essor. Depuis, les Puces sont devenues une véritable institution. On y vient pour dénicher la pièce introuvable, admirer des objets chargés d’histoire ou simplement se perdre dans ce gigantesque dédale. Car c’est aussi cela, le charme des Puces : on ne sait jamais vraiment ce que l’on va trouver au détour d’une allée. Alors, le 24 septembre, vous venez chiner (et danser) aux Puces ? Affaire conclue !

Infos pratiques :

Fête des Puces

Adresse : Marché aux Puces de Saint-Ouen, 124 Rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Dates : Le jeudi 24 septembre 2026

Horaires : à partir de 19h

Tarifs : Accès gratuit sur invitation

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Photo de couverture : Le Marché Paul Bert ©Parispass