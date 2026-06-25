Après la fin du ticket, les tourniquets de 50 stations du métro parisien sont remplacés par ces nouvelles portes

Créé dès le début du XXe siècle, le métro parisien doit faire face à plusieurs réaménagements pour s’adapter à la nouvelle fréquentation de son réseau. Ainsi, après la fin du ticket en carton, ce sera bientôt celle des tourniquets métalliques qui seront progressivement remplacés jusqu’en 2029.

Un système qui n’est plus adapté

Les fameux tourniquets métalliques nous permettant d’accéder au métro parisien n’ont visiblement plus vraiment d’avenir. Vieux d’une quarantaine d’années, ce système luttant contre la fraude commence à poser problème face à la hausse de fréquentation du réseau et aux besoins de certains usagers. Ainsi, les personnes à mobilité réduite, les voyageurs munis d’une valise ou d’une poussette se retrouvent tout simplement bloqués si un dispositif n’est pas mis en place, en marge, pour leur ouvrir l’accès au quai.

Un remplacement progressif

Pour s’adapter aux nouveaux enjeux, la RATP annonce depuis quelques mois vouloir moderniser progressivement les stations du métro parisien. Celles-ci gardent en effet leur charme d’antan, mais nécessitent d’être réaménagées pour améliorer la circulation, apporter davantage de confort et répondre aux nouvelles demandes. Ainsi, un chantier d’ampleur s’étendra jusqu’en 2029 pour remplacer progressivement les tourniquets d’une cinquantaine de stations, soit 450 entrées en totalité.

Place aux portes battantes

Si les tourniquets disparaissent progressivement des stations de métro, c’est pour les remplacer par des portes battantes. Avec la fin des tickets en carton, ce nouveau système fonctionnera par la détection de cartes magnétiques, avec un pass Navigo ou un ticket numérique affiché sur votre téléphone portable. Tout comme cela s’observe désormais dans les gares ferroviaires, il vous suffira de le scanner pour que les portes s’ouvrent automatiquement.

Ce dispositif est déjà mis en place sur certains sites. Au sein des stations construites dans le cadre du Grand Paris Express, ces portes battantes ont d’emblée été installées. Plusieurs stations anciennes du réseau ont aussi été réaménagées au moment des Jeux Olympiques pour faciliter le flux, et certaines correspondances ont été modifiées après la suppression des zones tarifaires. Malgré tout, le chantier sera long et conséquent, puisque le tourniquet reste pour le moment l’un des principaux moyens d’accéder au quai du métro à Paris.

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Image à la une : Station Thalès – © Grand Paris Express