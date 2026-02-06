Mascotte, portes-drapeaux, Mariah Carey : tout ce qu’il faut savoir sur les JO d’hiver de Milan 2026

-

Nostalgiques de la Phryge, des exploits de Léon Marchand, du come-back de Simone Biles ou de Céline Dion qui chante « L'hymne à l'amour » sur la Tour Eiffel ? Bonne nouvelle : les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2026 arrivent et se tiendront du 6 au 22 février 2026 entre Milan et Cortina d'Ampezzo chez nos voisins italiens, réunissant près de 2 900 athlètes autour de 116 épreuves dans 8 sports d'hiver. Le coup d'envoi officiel aura lieu avec la cérémonie d'ouverture le 6 février à San Siro, l'iconique stade de football milanais, rebaptisé pour l'occasion en temple olympique.

Cérémonie d’ouverture : “Armonia” avec Mariah Carey

Placée sous le signe de l’harmonie, baptisée « Armonia », la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver de Milan 2026 promet un spectacle d’envergure où la culture italienne rencontrera l’esprit olympique dans une grande fête visuelle et sonore. À chaque Jeux sa diva : après Céline Dion et Lady Gaga à Paris en 2024, c’est la superstar américaine Mariah Carey qui est attendue sur scène pour une performance spécialement pensée pour l’occasion, aux côtés de grands noms de la musique italienne comme Laura Pausini et le ténor Andrea Bocelli. Plus de 500 musiciens, quelque 1 400 costumes et des centaines d’éléments de mise en scène donneront vie à ce show hors normes qui, pour la première fois dans l’histoire des Jeux, se déploiera simultanément sur plusieurs sites, reflet de la géographie éclatée des épreuves. Entre discours officiels, levée des drapeaux et créations artistiques contemporaines, cette cérémonie ambitionne de célébrer la beauté, la paix et la connexion entre les peuples.

Qui portera le drapeau français ?

Le suspense a pris fin : Chloé Trespeuch et Clément Noël ont été désignés porte-drapeaux de la délégation française pour les Jeux Olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026. Élue par l’ensemble des athlètes français, cette paire emblématique incarne à la fois l’excellence sportive et la diversité des disciplines. Snowboardeuse engagée et double médaillée olympique (bronze à Sotchi en 2014, argent à Pékin en 2022), Chloé Trespeuch s’apprête à vivre ses quatrièmes Jeux. Fondatrice de l’association EcoGlobe, elle conjugue sport de haut niveau, engagement environnemental et maternité, tout en devenant la première porte-drapeau française issue du snowboard. À ses côtés, Clément Noël, champion olympique de slalom en titre, est le skieur français le plus titré en Coupe du monde dans sa discipline avec 33 podiums dont 15 victoires. Les deux athlètes conduiront la délégation tricolore lors de la cérémonie d’ouverture organisée à Livigno, l’un des quatre sites retenus avec Milan, Cortina, Predazzo et Livigno. Côté paralympique, la France innove également avec un binôme pour les Jeux Paralympiques d’hiver. Cécile Hernandez et Jordan Broisin ont été choisis pour porter le drapeau lors de la cérémonie de clôture, le 15 mars 2026 à Cortina. Quadruple médaillée paralympique et figure majeure du para snowboard français, Cécile Hernandez défend activement la visibilité du handicap invisible et la place des femmes dans le sport de haut niveau. Jordan Broisin, membre de l’Équipe de France depuis 2015, vice-champion du monde de slalom en 2023 et régulièrement médaillé en Coupe du monde, s’investit fortement dans l’accompagnement et la transmission auprès des athlètes. Conformément au dispositif retenu par l’ensemble des nations, les porte-drapeaux paralympiques ne défileront pas lors de la cérémonie d’ouverture, organisée à Vérone, mais y seront associés via des séquences vidéo afin de préserver les conditions de performance, les compétitions débutant dès le lendemain sur des sites éloignés.

Les volontaires : l’âme des JO

Ils nous avaient conquis à Paris 2024 et sont désormais indissociables de l’esprit olympique, les volontaires seront une nouvelle fois l’âme des Jeux à Milano-Cortina 2026, avec une impressionnante « Team26 » forte de 18 000 bénévoles venus de 94 pays, sélectionnés parmi plus de 130 000 candidatures reçues à l’échelle mondiale. Issus d’une quarantaine de nations représentées sur le terrain, avec une forte présence française, deuxième contingent derrière l’Italie : ces volontaires, majoritairement jeunes et engagés, assureront des missions clés allant de l’accueil du public à l’assistance des délégations, en passant par la logistique des villages, les transports, la programmation culturelle et même la participation aux cérémonies. Respectant la parité et portés par une nouvelle génération (près d’un volontaire sur deux a moins de 35 ans), ils revêtiront des uniformes conçus par Salomon, mêlant technicité et identité visuelle forte, tandis qu’une centaine d’entre eux s’active déjà dans les coulisses de la cérémonie d’ouverture, entre danse, costumes et mise en scène, en répétition depuis plusieurs semaines dans une immense tente installée près de San Siro. Véritable colonne vertébrale de l’événement, cette armada humaine accompagnera athlètes, spectateurs et officiels tout au long des Jeux olympiques et paralympiques, incarnant les valeurs de partage, d’engagement et d’ouverture qui font battre le cœur des Jeux d’hiver italiens.

La flamme olympique

Allumée le 4 décembre 2025 à Athènes selon la tradition, la flamme olympique des Jeux d’hiver de Milano-Cortina 2026 poursuit un périple spectaculaire de près de 12 000 kilomètres à travers l’Italie, porté en 63 jours par plus de 10 000 relayeurs jusqu’à Milan, tandis que la France suit elle aussi ce voyage symbolique comme un véritable prélude aux Jeux. La torche a récemment marqué les esprits lors de son passage en vallée d’Aoste, où elle a atteint le point culminant de tout son parcours en étant hissée jusqu’à la Capanna Margherita, le refuge le plus haut d’Europe perché à 4 553 mètres d’altitude sur le massif du Mont-Rose, dans des conditions extrêmes mêlant froid intense et vents violents. Escortée par des guides de haute montagne venus d’Italie et de Suisse, la flamme a ensuite été portée encore plus haut, jusqu’à la pointe Parrot, avant de redescendre dans la vallée pour un accueil populaire à Gressoney-La-Trinité, symbole du lien entre les territoires alpins et l’événement olympique. Le relais de la flamme prendra fin le 6 février avec l’arrivée dans le stade de San Siro pour la cérémonie d’ouverture des JO-2026.

Où suivre les épreuves des jeux de Milan 2026 ?

Pour chaque épreuve et sur chaque site, les équipes de France Télévisions seront au rendez-vous en direct, alternativement sur France 2, France 3 et France 4, avec près de quinze heures de retransmission quotidienne, de 10h à minuit, pour ne rien manquer des exploits sur la neige et la glace. En parallèle, de nombreux bars parisiens ont déjà prévu de diffuser les compétitions ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux d'hiver de Milano-Cortina 2026, promettant une ambiance collective digne des plus grands moments sportifs. Pour celles et ceux qui souhaitent vivre l'expérience sur place, plus de 60 % des billets ont d'ores et déjà été vendus, signe d'un engouement international massif. Et bonne nouvelle pour les voyageurs : Milan n'est qu'à 8 heures de route de Paris ! Une fois arrivé sur place, vous retrouverez toute l'excitation, le suspense et l'émotion des Jeux… nostalgie de Paris 2024, quand tu nous tiens !

Et la phryge alors ?

Pas de phryge à Milan, (on sait nous aussi on est déçus) mais l’organisation des JOP-2026 a choisi Tina et Milo, deux jeunes hermines nées dans les montagnes italiennes comme mascotte de Milan-Cortina 2026. Tina, prénommée ainsi en référence à la ville de Cortina, est la mascotte olympique. Son jeune frère Milo, en référence à Milan (Milano en italien), est né sans jambe et est la mascotte des Jeux paralympiques.

Entre la fièvre des derniers préparatifs, l’énergie des volontaires, les porte-drapeaux tricolores et la présence de la diva Mariah Carey à la cérémonie d’ouverture, les JO d’hiver Milano-Cortina 2026 s’annoncent comme l’un des grands moments sportifs et culturels de cet hiver. Alors, prêt à vibrer et soutenir nos sportifs tricolores ?