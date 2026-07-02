La Clairière accueille deux stars de la scène électro ce week-end

-

Chaque été, La Clairière transforme le Bois de Boulogne en immense dancefloor à ciel ouvert. À deux pas de l’Hippodrome de Longchamp, on adore ce spot des nuits parisiennes pour sa scène plantée au milieu des arbres et pour sa programmation pointue. Ce week-end, le club frappe fort avec deux soirées qui devraient ravir les amateurs de musique électronique !

Vendredi : la tech house de Cloonee s’empare de La Clairière

Le week-end débute sous le signe de la tech house avec Cloonee, l’un des producteurs les plus en vue du moment. En quelques années, le Britannique s’est imposé sur la scène internationale grâce à ses productions publiées sur des labels de référence comme Repopulate Mars ou Solid Grooves.

Son univers ? Des basslines puissantes, un groove minimaliste et une énergie irrésistible qui font de chacun de ses sets un véritable marathon dansant. De 23h à 5h, il prendra possession des platines de La Clairière pour une nuit qui s’annonce hypnotique, aux côtés d’Iglesias sur son live hybrid et de Laura de Greef.

Je prends ma place

Samedi : live exceptionnel de Worakls (et foot !)

Le lendemain, l’expérience commence avant même le premier DJ set. Dès 23h, La Clairière diffusera sur écran géant la rencontre France – Paraguay, offrant aux supporters l’occasion de vivre le match de la coupe du monde, avant de laisser place à la musique.

À partir de 1h, Worakls prendra le relais avec son célèbre Hybrid Live aux côtés de Will Speel et Birrd. Worakls, tout juste revenu d’une tournée internationale aux côtés de son orchestre symphonique, l’artiste français retrouve les clubs avec un format qui mêle instruments, machines et ses mélodies emblématiques. Entre les morceaux qui ont fait le succès du label Hungry Music et ses nouvelles créations publiées sur Sonate, il promet un voyage musical puissant.

Je prends ma place

Danser dans les bois

Entouré par les arbres du Bois de Boulogne, le club offre une atmosphère unique où les lumières se mêlent au feuillage jusqu’au lever du jour. Une adresse devenue incontournable pour profiter des plus belles nuits électro de l’été à Paris.

Infos pratiques

La Clairière – 1 Carrefour de Longchamp, Paris 16e

Vendredi : Cloonee, Iglesias, Laura de Greef.

Samedi : retransmission de France – Paraguay dès 23h, suivie du live de Worakls, Will Speel et Birrd.