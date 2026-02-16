Victoires de la Musique 2026 : Théodora, Sam Sauvage, Helena, Charlotte Cardin… où les voir en live après leur sacre ?

La 41ᵉ édition des Victoires de la Musique a sacré une nouvelle génération de talents ce 13 février depuis La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, avec une large domination féminine sur le palmarès. Et si la cérémonie a été un festival d’émotions diffusé sur France 2 et France.TV, le vrai terrain de jeu de ces artistes, c’est la scène. On te dit où les retrouver en concert cette année.

C’est la grande gagnante de la soirée ! La boss lady repart avec quatre trophées : meilleure création audiovisuelle pour Fashion Designa (14 millions de vues sur YouTube), révélation féminine de l’année, révélation scène et meilleur album pour Mega BBL. « Je suis choquée, c’est une dinguerie ! » lançait celle qui, il y a encore un an et demi, était inconnue du grand public. Avec sa pop hybride infusée de sonorités afro-caribéennes, Théodora a littéralement rebattu les cartes du paysage musical hexagonal. En 2025, elle est même devenue l’artiste féminine francophone la plus écoutée. Rien que ça. En 2026, vous pourrez l’applaudir les 29, 30, 31 mars et 1er avril au Zénith de Paris – La Villette. Elle sera également à l’affiche de nombreux festivals : We Love Green, Marsatac, le Festival de Nîmes, Europavox, Garorock, Les Ardentes, Beauregard… À l’approche de cette tournée, elle confie : « On a vraiment l’ambition d’un show à l’américaine : grosse scène, happenings, tout. Je pense que ça va être un gros tournant de ma carrière. C’est trop spectaculaire pour que ça ne le soit pas. »

Révélation masculine de l’année, Sam Sauvage s’impose comme le nouveau visage d’une pop française à fleur de peau. Avec son timbre singulier et ses textes qui oscillent entre fragilité et énergie rock, il a su séduire public et professionnels. Sur scène, l’artiste révèle une intensité brute, loin des artifices. Après une série de dates complètes dans des salles intimistes, il passe à la vitesse supérieure en 2026 avec une tournée nationale et plusieurs festivals d’été : Printemps de Bourges, Papillons de Nuit, Solidays, Francofolies de La Rochelle…

Sacré Artiste masculin de l’année, Disiz confirme qu’il est bien plus qu’un simple rappeur : un conteur, un performeur, un artiste en perpétuelle métamorphose. Après avoir exploré le rap conscient, la pop expérimentale puis des sonorités plus introspectives, il s’impose aujourd’hui comme l’une des figures les plus singulières du paysage musical français. Sur scène, Disiz ne fait pas dans la demi-mesure. Jeux de lumières millimétrés, énergie viscérale : chaque concert s’apparente à une performance totale. Cette Victoire a aussi une saveur particulière : elle arrive 20 ans après sa première récompense, reçue en 2005 pour « Les Histoires extraordinaires d’un jeune de banlieue ». Un souvenir qu’il a évoqué avec franchise au moment de recevoir son prix, en direct sur France 2 depuis la Seine Musicale : « J’avais été étonné qu’elle soit pour une catégorie assez étrange. Rap, ragga, musique du monde : des cases si larges que j’avais l’impression d’être le Collectif Métissé à moi tout seul. » Derrière l’humour, une réflexion plus profonde : « Tout ça disait moins de la musique que l’on faisait que de la place à laquelle on nous assignait. Comme si nous n’étions pas des artistes singuliers, mais une couleur, une teinte, une ambiance. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, ce qui était implicite est devenu visible. » En 2026, après six dates complètes à l’Olympia en début d’année, il sera à retrouver en tournée dans toute la France et sur plusieurs grandes scènes estivales : We Love Green, Marsatac, Europavox, La Nuit de l’Erdre, Beauregard, Les Vieilles Charrues…

Sacrée Artiste féminine de l’année, Charlotte Cardin continue de tracer sa route entre Montréal et Paris. Avec sa voix grave reconnaissable entre mille et ses productions sophistiquées, elle s’est imposée comme l’une des artistes les plus captivantes de la scène francophone. Habituée des grandes salles comme des festivals (Printemps de Bourges, We Love Green, Europavox, Main square, Musilac, Lovely Brive Festival…) elle sera à retrouver en 2026 sur plusieurs scènes majeures en France et en Europe. Notamment un Accor Arena le 30 avril 2026 ! Un conseil : voir Charlotte Cardin en live, c’est comprendre pourquoi elle est devenue incontournable. L’intensité est toujours au rendez-vous.

Victoire de la chanson originale de l’année pour Mauvais garçon, Helena confirme qu’elle n’est plus “la révélation de la Star Academy” mais bien une artiste installée. Sa pop lumineuse, parfois mélancolique, touche une génération entière. Et elle voit grand : en 2026, elle part en tournée dans les Zéniths, avec notamment deux dates très attendues au Zénith de Paris. Une montée en puissance logique pour celle qui enchaîne les singles certifiés : Summer body, Mauvais garçon, Tout a changé (rien a changé) et les salles combles. Si tu n’as pas eu de place dans la capitale, surveille aussi les festivals : son nom circule déjà partout cet été : Printemps de Bourges, Papillons de Nuit, Solidays, Francofolies de La Rochelle, festival de Carcassonne, les Francofolies de Spa…

Monument de la scène française, Indochine prouve une fois de plus qu’il traverse les décennies sans perdre en puissance. Toujours mené par Nicola Sirkis, le groupe continue de fédérer toutes les générations, entre hymnes cultes et nouveaux titres portés par une scénographie grandiose. Auréolé d’une Victoire d’honneur, le groupe a été salué pour sa gigantesque Arena Tour, qui s’achève dans quelques semaines après avoir rassemblé près de 1,2 million de spectateurs en un an. Une performance hors norme. Et l’histoire continue : en 2026, pas moins de huit Accor Arena sont programmées à Paris. Un exploit qui confirme leur statut d’institution live. Chez Indochine, le concert n’est jamais un simple show : c’est une communion, un rituel collectif où 20 000 voix chantent à l’unisson. Lors de son discours, Nicola Sirkis s’est également arrêté sur un point fort de la tournée : des prix volontairement raisonnables, entre 55 et 75 euros, « sans carré or, sans early entrance, sans VIP, platinum », en référence aux accès premium qui font grimper les tarifs. « Nous, on fait de la musique, on n’est pas là pour faire ce genre de ségrégation par l’argent, conclut-il. On est un peu tout seuls, mais si on doit rester tout seuls, on restera tout seuls à le faire. » Si vous n’avez jamais vécu l’expérience Indochine en salle, c’est peut-être le moment de comprendre pourquoi le phénomène ne faiblit pas.

Des révélations aux monuments, une chose est sûre : en 2026, la scène française n’a jamais été aussi enthousiasmante. À vos agendas.