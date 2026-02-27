Roméo & Juliette, Le Roi Soleil… : les comédies musicales culte font leur grand retour

1. Notre-Dame de Paris La comédie musicale culte Notre-Dame de Paris, signée Luc Plamondon et Richard Cocciante, a fait son grand retour du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026 sur les planches du Palais des Congrès de Paris, lieu de sa création ! Un événement musical incontournable pour les fans de la première heure… et pour tous les autres. Depuis 1998, le spectacle, qui a révélé Garou, Patrick Fiori, Hélène Ségara ou Julie Zenatti, a été ovationné partout dans le monde et a même connu un succès retentissant à Broadway en juillet 2022. Avec plus de 5 000 représentations dans 20 pays différents et traduit en 9 langues, Notre-Dame de Paris a conquis plus de 10 millions de spectateurs à travers le monde : Belgique, Canada, Monaco, Suisse, Italie, Liban, Chine (premier spectacle étranger accueilli), Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Russie, Japon, Luxembourg et Turquie. Les chansons intemporelles comme Belle, le temps des cathédrales, Vivre ou Bohémienne restent gravées dans la mémoire collective et continuent de faire chanter toutes les générations. Notre-Dame de Paris

Du 19/12/2025 au 04/01/2026 au Palais des Congrès de Paris 2. Le Roi Soleil En 2005, impossible d’échapper au phénomène. Sous l’impulsion de Kamel Ouali, la vie de Louis XIV devenait résolument pop, chorégraphiée et dans l’air du temps. Révélé au grand public, Emmanuel Moire incarnait un Roi Soleil tourmenté, partagé entre pouvoir et passions. À ses côtés, Christophe Maé marquait les esprits avant de céder son rôle à Louis Delort, dans la nouvelle version. Costumes flamboyants, tableaux spectaculaires, scénographie grandiose… et surtout des tubes devenus cultes : Être à la hauteur, Je fais de toi mon essentiel, Ça marche, Vice-Versailles… Autant de refrains qui ont propulsé le spectacle au rang de mythe des années 2000. Aujourd’hui encore, les premières notes suffisent à déclencher une chorale géante dans la salle. Nostalgie, quand tu nous tiens. Le Roi Soleil

En tournée dans toute la France

3. Roméo & Juliette, de la haine à l’amour

Créé en 2001 au Palais des Congrès de Paris, Roméo et Juliette, de la Haine à l’Amour s’est imposé comme un classique international de la comédie musicale française, séduisant plus de 11 millions de spectateurs dans 20 pays et 18 langues ; porté par la musique de Gérard Presgurvic, le spectacle a révélé le duo emblématique Damien Sargue et Cécilia Cara, qui reviennent sur scène pour cette version 2027, bouclant la boucle après vingt ans d’émotions partagées ; avec ses tubes cultes comme Les Rois du monde, Vérone et Aimer, ses costumes somptueux et sa mise en scène incroyable, la comédie musicale conserve son ADN tout en se renouvelant grâce à un nouveau casting et une nouvelle scénographie, mais toujours avec la même intensité, fidèle à la vision de Gérard Presgurvic pour qui « Roméo & Juliette reste la plus grande histoire d’amour de tous les temps », et sera à l’affiche du 3 décembre 2027 au 31 décembre 2027 au Palais des Congrès de Paris.

Roméo et Juliette, de la Haine à l’Amour

Palais des Congrès de Paris

Du 3 décembre 2027 au 31 décembre 2027