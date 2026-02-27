Roméo & Juliette, Le Roi Soleil… : les comédies musicales culte font leur grand retour

1. Notre-Dame de Paris
La comédie musicale culte Notre-Dame de Paris, signée Luc Plamondon et Richard Cocciante, a fait son grand retour du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026 sur les planches du Palais des Congrès de Paris, lieu de sa création ! Un événement musical incontournable pour les fans de la première heure… et pour tous les autres. Depuis 1998, le spectacle, qui a révélé Garou, Patrick Fiori, Hélène Ségara ou Julie Zenatti, a été ovationné partout dans le monde et a même connu un succès retentissant à Broadway en juillet 2022. Avec plus de 5 000 représentations dans 20 pays différents et traduit en 9 langues, Notre-Dame de Paris a conquis plus de 10 millions de spectateurs à travers le monde : Belgique, Canada, Monaco, Suisse, Italie, Liban, Chine (premier spectacle étranger accueilli), Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Russie, Japon, Luxembourg et Turquie. Les chansons intemporelles comme Belle, le temps des cathédrales, Vivre ou Bohémienne restent gravées dans la mémoire collective et continuent de faire chanter toutes les générations.
Notre-Dame de Paris
Du 19/12/2025 au 04/01/2026 au Palais des Congrès de Paris
2. Le Roi Soleil
En 2005, impossible d’échapper au phénomène. Sous l’impulsion de Kamel Ouali, la vie de Louis XIV devenait résolument pop, chorégraphiée et dans l’air du temps. Révélé au grand public, Emmanuel Moire incarnait un Roi Soleil tourmenté, partagé entre pouvoir et passions. À ses côtés, Christophe Maé marquait les esprits avant de céder son rôle à Louis Delort, dans la nouvelle version. Costumes flamboyants, tableaux spectaculaires, scénographie grandiose… et surtout des tubes devenus cultes : Être à la hauteur, Je fais de toi mon essentiel, Ça marche, Vice-Versailles… Autant de refrains qui ont propulsé le spectacle au rang de mythe des années 2000. Aujourd’hui encore, les premières notes suffisent à déclencher une chorale géante dans la salle. Nostalgie, quand tu nous tiens.
Le Roi Soleil
En tournée dans toute la France
3. Roméo & Juliette, de la haine à l’amour
Créé en 2001 au Palais des Congrès de Paris, Roméo et Juliette, de la Haine à l’Amour s’est imposé comme un classique international de la comédie musicale française, séduisant plus de 11 millions de spectateurs dans 20 pays et 18 langues ; porté par la musique de Gérard Presgurvic, le spectacle a révélé le duo emblématique Damien Sargue et Cécilia Cara, qui reviennent sur scène pour cette version 2027, bouclant la boucle après vingt ans d’émotions partagées ; avec ses tubes cultes comme Les Rois du monde, Vérone et Aimer, ses costumes somptueux et sa mise en scène incroyable, la comédie musicale conserve son ADN tout en se renouvelant grâce à un nouveau casting et une nouvelle scénographie, mais toujours avec la même intensité, fidèle à la vision de Gérard Presgurvic pour qui « Roméo & Juliette reste la plus grande histoire d’amour de tous les temps », et sera à l’affiche du 3 décembre 2027 au 31 décembre 2027 au Palais des Congrès de Paris.
Roméo et Juliette, de la Haine à l’Amour
Palais des Congrès de Paris
Du 3 décembre 2027 au 31 décembre 2027
4. Mozart, l’Opéra Rock
15 ans après sa création, la comédie musicale Mozart, l’Opéra Rock s’apprête à revenir sur scène. Qui n’a jamais chanté Tatoue-moi, Vivre à en crever ou L’Assasymphonie ? Produit par Dove Attia et Albert Cohen, le spectacle avait triomphé entre 2009 et 2011 avec 1,4 million de spectateurs, avant de conquérir l’Asie avec autant de succès. Pour l’instant, peu d’informations ont été révélées sur cette nouvelle mise en scène. La seule annonce officielle est un encart publicitaire dans le programme du Le Roi Soleil, laissant planer le mystère : reprise fidèle ou relecture modernisée ? Les interprètes originels, comme Mikelangelo Loconte ou Florent Mothe, seront-ils de retour ? En attendant, cette simple annonce suffit à raviver l’enthousiasme des fans et à nourrir l’attente. Le succès de ce retour dépendra autant de la fidélité au livret original que de la capacité à séduire une nouvelle génération.
Mozart, l’Opéra Rock, infos à venir
5. Les 10 Commandements
La comédie musicale Les 10 Commandements, relancée par Pascal Obispo en juin 2024, voit ses prochaines dates prévues en 2026 annulées pour des difficultés économiques. Une décision qualifiée de « lourde et pénible » par les organisateurs : « Les pertes accumulées sur les premières exploitations et notre impossibilité à trouver un modèle économique viable nous contraignent à cette décision », précisent-ils. Toutes les ventes de billets sont stoppées et remboursés. Pour rappel, créée en 2000 par Lionel Florence et Patrice Guirao, composée par Pascal Obispo et chorégraphiée par Kamel Ouali, la comédie musicale avait connu un énorme succès au Palais des sports de Paris : 1,8 million de spectateurs et 1,6 million d’albums vendus. Des tubes comme L’Envie d’aimer, Le Dilemme ou La Peine maximum restent dans les mémoires. La relance prévue devait offrir une nouvelle mise en scène et une grande tournée nationale, mais pour l’heure, il faudra patienter pour retrouver cette fresque biblique sur scène.
6. Starmania
Après avoir triomphé en France, en Suisse, en Belgique et au Canada, Starmania marque une pause après deux saisons exceptionnelles (plus de 1,2 million de spectateurs). Créé en 1979 par Michel Berger et Luc Plamondon, cet opéra rock devenu culte révélait notamment Daniel Balavoine et France Gall. Avec des titres comme Quand on arrive en ville, Monopolis ou SOS d’un terrien en détresse, l’œuvre s’est imposée comme un phénomène culturel. Relancée en 2022 à La Seine Musicale sous la mise en scène sombre et moderne de Thomas Jolly, cette nouvelle version, portée par des talents émergents et des costumes signés Nicolas Ghesquière a confirmé l’intemporalité du spectacle. Près de 45 ans après sa création, Starmania reste d’une actualité frappante. La légende, elle, continue.
Pourquoi cet engouement aujourd’hui ?
Simple effet Madeleine de Proust ? Pas seulement. Une génération de 30-40 ans veut revivre ses émotions d’ado, mais aussi profiter de productions modernisées aux scénographies plus immersives et spectaculaires. À l’heure où tout se consomme sur écran et où le streaming règne en maître, la comédie musicale offre ce que Netflix ne pourra jamais reproduire : des frissons en direct, des voix qui donnent la chair de poule, des rappels debout et cette magie unique du spectacle vivant. Le retour de ces mastodontes n’est pas qu’un revival marketing, c’est la preuve que certaines œuvres populaires sont désormais inscrites dans la culture française au même titre que les grandes pièces classiques. Et dans l’obscurité d’une salle comble, quand les premières notes résonnent… on a à nouveau 15 ans. Alors, prêt à chanter Les Rois du monde à pleins poumons ?