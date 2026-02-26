Après Paris, cette ville est deuxième dans le classement des meilleures villes où travailler en France

Selon le Baromètre Arthur Loyd 2026, Lyon décroche la 2ème place des métropoles les plus attractives de France. Une progression remarquable qui confirme le dynamisme économique de la capitale des Gaules et son statut de territoire clé pour entreprendre, recruter et développer son activité.

Dans un contexte national marqué par les incertitudes économiques, la métropole lyonnaise tire son épingle du jeu. L’étude publiée par le baromètre Arthur Loyd croise plus de 75 indicateurs officiels : vitalité économique, qualité de vie, innovation, immobilier d’entreprise ou encore connectivité. Résultat : Lyon monte sur le podium, juste derrière Toulouse et devant Bordeaux.

Une locomotive économique en France

Avec plus d’un million d’emplois sur son territoire et un taux de chômage autour de 6,4 %, Lyon s’impose comme l’un des bassins d’emploi les plus solides du pays. Finance, industrie, santé, tech, recherche : la diversité des secteurs constitue un véritable atout.

Autre indicateur clé : la facilité à recruter. Selon l’enquête associée menée par SumUp auprès de dirigeants de TPE et PME, plus de 6 chefs d’entreprise sur 10 déclarent ne pas rencontrer de difficulté majeure pour stabiliser leurs équipes. Un signal fort dans un contexte de tensions sur le marché du travail.

Trois gares TGV, un aéroport international et un réseau TCL performant : Lyon bénéficie d’une excellente connectivité nationale et européenne. Cet atout pèse lourd dans le classement, notamment sur le critère « capital humain et ouverture internationale ».

Le quartier d’affaires de la Part-Dieu, qui rassemble environ 60 000 salariés, reste la vitrine du tertiaire supérieur lyonnais. Malgré un ralentissement de l’immobilier d’entreprise ces dernières années, le secteur continue de se transformer, notamment avec des projets axés sur la végétalisation et les mobilités douces.

Innovation et transition écologique

Sur le volet « innovation et transition verte », Lyon se classe également parmi les métropoles les plus performantes. L’augmentation des dépôts de brevets et la richesse du tissu universitaire renforcent sa capacité d’adaptation aux enjeux climatiques et technologiques.

Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large de transformation urbaine et environnementale. La métropole investit dans les filières écologiques, l’aménagement durable et la mobilité responsable.

Un modèle solide mais perfectible

Si Lyon séduit par son dynamisme, certains défis persistent. Le coût du logement reste l’un des principaux freins à son attractivité, notamment pour les étudiants et jeunes actifs.

Malgré ces enjeux, la métropole confirme son statut de pilier régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la troisième année consécutive, elle figure parmi les territoires les plus résilients de France. Avec sa combinaison de vitalité économique, de qualité de vie et d’opportunités professionnelles, Lyon s’impose plus que jamais comme un terrain fertile pour travailler et entreprendre. Reste désormais à transformer cette dynamique en modèle durable sur le long terme…