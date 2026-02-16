Marie-Antoinette est de retour à Fontainebleau : un programme royal vous attend

En 2026, le Château de Fontainebleau met à l’honneur le couple royal le plus fantasmé de l’histoire de France : Marie-Antoinette et Louis XVI. 240 après leur dernier séjour dans les lieux, ils sont de retour à travers des spectacles, concerts, expositions ou encore visites qui montrent leur attachement à cette incroyable demeure. Préparez-vous à voyager dans le temps…

Des appartements remeublés comme au temps de Marie-Antoinette

Pour vous permettre de pouvoir déambuler dans les pièces comme Marie-Antoinette les voyait en 1786, le Château de Fontainebleau a remeublé les Grands Appartements. Dès le 10 mars 2026, le boudoir d’Argent, scintillant de nacre et de bronze doré, le boudoir Turc aux étoffes somptueuses, le Salon des Jeux avec son paravent fraîchement restauré, et la chambre de la Reine seront ainsi parés de mobilier d’époque. Les jardins s’habilleront de rose, la couleur fétiche de la Reine, avec des compositions florales champêtres qui auraient certainement charmé Marie-Antoinette !

Mais le clou du spectacle aura lieu les 18 et 19 avril : le château organisera des reconstitutions historiques totalement immersives avec campement de la Garde royale, galerie de marchands, rencontres avec Rose Bertin (la modiste de la Reine) et Léonard (son coiffeur), et même un spectacle équestre de la compagnie Alexis Grüss qui recréera celui qui avait ébloui la jeune Marie-Antoinette en 1772.

Un riche programme toute l’année

Côté expositions, deux rendez-vous incontournables : d’abord « Marie-Antoinette de l’avant-garde à l’avant-scène » (du 5 juin au 2 novembre 2026) qui présente 11 costumes créés par Christian Lacroix pour l’opéra, puis la grande exposition d’automne « Marie-Antoinette et Louis XVI à Fontainebleau. Splendeur et douceur de vivre » (du 11 octobre 2026 au 25 janvier 2027) qui rassemble plus de 120 œuvres prêtées par une vingtaine d’institutions prestigieuses.

Pour les mélomanes, Thomas Hengelbrock et ses Ensembles Balthasar Neumann interpréteront les œuvres favorites de la Reine dans la Salle de Bal tous les week-ends du 9 au 25 octobre 2026. Entre pique-nique royal le 4 juillet avec bal champêtre, visites théâtralisées, ateliers pour toute la famille et même un cycle de films au cinéma l’Ermitage, 2026 s’annonce comme l’année Marie-Antoinette par excellence !

Château de Fontainebleau

77300 Fontainebleau

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 9h30 à 17h (dernier accès à 16h15)

Tarif château : 17€ (15€ tarif réduit) – Gratuit pour les moins de 26 ans

Accès : train Gare de Lyon (Ligne R), station Fontainebleau-Avon puis bus ligne 34.01

Événements payants : reconstitutions historiques (18-19 avril) 20-35€, pique-nique & bal (4 juillet) 20€, concerts 20-44€, visites théâtralisées 27-30€

A. C.