À seulement 9 ans, le plus jeune créateur du monde a ébloui le Palais Garnier lors de la Fashion Week Paris 2026

Si la mode est un univers à part entière, elle ne peut que continuer à nous épater ! Le 03 mars 2026, la Fashion Week de Paris a laissé au Palais Garnier, l’opportunité d’ouvrir ses portes à un surprenant défilé. La jeunesse, c’est l’avenir. Mais le designer Max Alexander en est là, tout de suite et maintenant, à seulement 9 ans. Il est difficile de croire qu’au lieu d’enfiler des rollers ou de dessiner sur les murs de la maison, ce jeune prodige préfère se servir d’aiguilles et de tulle pour s’exprimer. Pourtant, c’est un fait !

Le plus jeune créateur du monde : du berceau aux ateliers de haute couture

À seulement 4 ans, une révélation le frappe. La haute couture est un terrain qu’il doit conquérir ! Jamais un seul magazine de mode ouvert, mais il en faudra plus pour l’impressionner. Ce génie organise un défilé informel dans son jardin la même année pour marquer le coup. Un moment qui l’a bien formé malgré tout ! À 5 ans, il élabore sa première collection complète en moins d’un an. En 2021, il vit son premier défilé en Californie et c’est pour lui un premier pas dans l’univers de la haute couture.

Le monde entier se laisse surprendre

Max Alexander est un couturier à part entière, aucune règle préétablie, juste ses ciseaux et son instinct. Et pour cause, les croquis, c’est dépassé ! Il n’en est pas moins impressionnant de savoir qu’aucune matière et aucune couleur ne l’effraient. À 7 ans déjà, le monde entier s’accordait à dire que ses travaux étaient exceptionnels. Aux quatre coins du monde, en France, au Mexique, en Allemagne, aux États-Unis et au Canada, on lui commande des créations sur mesure. Sharon Stone adopte son art avec beaucoup de ferveur et on affirme que ça lui va à ravir !

La Fashion Week parisienne est subjuguée

Ce mardi 3 mars 2026, le Palais Garnier a ouvert ses portes en grand. Presque une décennie passée sur terre et plus de 100 pièces réalisées avec passion. De la couleur, du chic, de la soie, rien ne fait peur au jeune créateur ! Et quand on jette un œil de plus près, on s’aperçoit que ses créations se sculptent parfaitement sur les corps. Les volumes sont fluides et les formes légères, sans être absentes. Son travail nous dépeint un amour pour les tissus, pour leur association, mais surtout, un amour pour la beauté et la légèreté !