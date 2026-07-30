Pour quelle raison le métro et le RER roulent-ils dans des sens opposés à Paris ?

On n’y fait pas toujours attention, mais lorsqu’on en prend conscience, on se demande : pourquoi les rames du métro circulent à droite, tandis que celles du RER roulent à gauche ? Loin d’être le fruit du hasard, ces particularités existent volontairement afin de faire cohabiter deux réseaux de transport parisien qui n’ont ni la même histoire ni le même fonctionnement.

Deux réseaux différents

Lorsque le métro parisien ouvre ses premières lignes à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, ses concepteurs font un choix simple : les trains circuleront à droite, tout comme les voitures sur les routes françaises. Loin de reprendre à l’identique le fonctionnement des chemins de fer nationaux, les ingénieurs s’inspirent des trajets quotidiens de Français en reprenant les logiques de la circulation routière.

Crée quelques décennies plus tard, dès les années 1960, le RER résulte quant à lui de l’interconnexion de plusieurs anciennes lignes de banlieue appartenant à la SNCF. Puisque celles-ci circulaient traditionnellement à gauche le circuit du tout nouveau Réseau express régional d’Île-de-France a lui aussi été conçu sur le même modèle pour des raisons majoritairement économiques. Ces origines différentes expliquent donc des fonctionnements particuliers sur les réseaux du métro et du RER.

Une inspiration britannique

Au XIXe siècle, les premières compagnies ferroviaires françaises importent de nombreuses technologies britanniques. Le Royaume-Uni faisant circuler ses trains à gauche, tout comme ses voitures, les ingénieurs français reprennent naturellement cette organisation, notamment pour les signaux, les aiguillages et la position des postes de conduite. Des milliers de kilomètres de voies sont alors construits selon cette logique, si bien qu’il devient pratiquement impossible de changer le sens de circulation sans perturber profondément le réseau.

Aujourd’hui encore, la majorité du réseau ferré français exploité par la SNCF circule donc à gauche. Cette configuration concerne les trains régionaux, les Intercités, la plupart des lignes de fret et donc les RER. Les conducteurs, les systèmes de signalisation et les procédures d’exploitation sont adaptés pour cette circulation sur l’ensemble du réseau national.

La cohabitation entre métro et RER

Pour que le RER traverse la capitale et puisse croiser différentes lignes de métro, il emprunte des raccordements et des tunnels indépendants. Ainsi, chaque réseau conserve son propre sens de circulation, sans que cela ne gêne l’exploitation quotidienne. Pour les voyageurs, ces différences ne changent pas grand chose : lorsqu’ils sont sur le quai, ils doivent simplement attendre l’arrivée de leur rame d’un côté ou de l’autre.

Il existe toutefois quelques exceptions. Certaines parties du réseau ferré ou du métro peuvent temporairement changer de voie lors de travaux, d’incidents ou dans certaines gares complexes équipées de nombreux aiguillages. Mais ces situations restent exceptionnelles, la règle générale restant la même sur l’ensemble du réseau : le métro parisien circule à droite, tandis que le RER circule à gauche. Vous pourrez y prêter attention à votre prochain voyage !

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